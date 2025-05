DJI gaat achter Insta360 aan: maakt ook een 360-gradencamera

Insta360 is de bekendste camera van dit type en er zijn eigenlijk weinig camera’s die ook maar in de buurt komen. Toch kunnen we ons voorstellen dat DJI ook wel een beetje marktaandeel van dat type gadgets wil. DJI is de koning van de drones, maar zijn Osmo Action-camera’s zijn ook erg populair. Kan het er nog een tak van sport bij doen in de camerabusiness?

Concurrentie voor Insta360

Volgens meerdere lekkers wil het in ieder geval een gooi doen naar dat succes met een apparaat dat zelfs van hetzelfde mechanisme gebruikmaakt als Insta360 doet met een 45 graden-spiegeling. Dit gaat niet alleen maar om een patent dat is vastgelegd of een idee dat is uitgesproken: er is al een camera gemaakt en gefotografeerd die duidelijk van het type 360-gradencamera is en van DJI. Het gaat om een dual-lens exemplaar en hiermee kun je foto’s en video’s rondom maken. Verder is het geen heel spannende camera om te zien: hij lijkt een beetje op een GoPro gemixt met een Insta360.