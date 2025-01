Dronemaker DJI stopt met no-fly-zones in de Verenigde Staten

DJI gaat zich niet meer houden aan de no-fly-zones in de Verenigde Staten. Wil iemand de vreselijke branden in Los Angeles van boven vastleggen, dan kan dat gewoon. Ook het Witte Huis en vliegvelden zijn wat DJI betreft niet meer off-limits.

No-fly-zones? No more

Er zijn ook in Europa diverse no-fly-zones waar je DJI-drone simpelweg niet overheen zal vliegen. Dit zit allemaal ingebouwd in de software van de apparaten, zodat mensen ook niet in de verleiding komen om toch wel hun drone omhoog te gooien in een gebied waarin dat om veiligheidsredenen, privacy of natuurbehoud niet mag. DJI heeft nu besloten dat het over en uit is met dit soort gebieden in de Verenigde Staten.

Het merk geeft nog wel een waarschuwing, waardoor je wel weet dat je je in een no-fly-zone bevindt, maar als je desondanks toch denkt: ik moet die beelden schieten, dan houdt DJI je in ieder geval niet meer tegen. DJI schrijft: “Toen DJI het GEO-systeem in 2013 voor het eerst introduceerde, waren drones voor consumenten nog een relatief nieuwe technologie en waren formele regels en voorschriften voor het vliegen met drones schaars. Het geofencing-systeem werd opgezet als een vrijwillige ingebouwde veiligheidsfunctie om verantwoorde vluchtpraktijken te bevorderen en te voorkomen dat DJI-drones onbedoeld in een beperkt luchtruim zouden vliegen, zoals rond overheidsgebouwen, luchthavens of gevangenissen.”