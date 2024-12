Amerika wil deze drie bekende merken bannen

Het rommelt in Amerika. De ‘terugwisseling’ naar Donald Trump gaat gepaard met grote veranderingen voor sommige bedrijven, al is het ook soms juist wat er is gedaan toen Biden de scepter zwaaide wat sommige bedrijven duur kan komen te staan. Deze drie bekende bekenden worden mogelijk in 2025 geband uit Amerika.

DJI

Dronemaker DJI zit in een lastig parket: het maakt drones, die vaak al niet zo worden vertrouwd, en het is ook nog eens Chinees. Vooral dat laatste is iets waar de Verenigde Staten niet al te happig op is. Daarover kan bijvoorbeeld smartphonemaker Huawei meepraten. De dronemaker heeft te horen gekregen dat het senaat het bedrijf goedgezind is: het heeft een jaar om zijn onschuld te bewijzen. Althans, tenzij Trump anders besluit. DJI wordt ervan beticht dat het zijn drones laat maken in heel slechte omstandigheden.

Zelf denkt het merk dat de VS vooral problemen heeft met zijn afkomst: China. In ieder geval is de organisatie even veilig, dankzij de National Defense Authorization Act. Mocht DJI het niet kunnen bewijzen of Trump toch voor een ban kiezen, dan kunnen mensen die al een DJI-drone hebben hem nog gebruiken, maar mogen er geen nieuwe drones het land in.