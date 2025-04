Insta360 introduceert de Insta360 X5 met veel upgrades

Hoger prijskaartje

Je kunt met de batterij in de camera 83 minuten filmen en dat is 8 minuten langer dan normaal. Het gaat hier wel om 8K, op andere gebieden is er eigenlijk geen verschil. Wel laden accu’s veel sneller op. Je kunt in 20 minuten al voor 80 procent laden. Een groot voordeel, maar er is nog een ander nadeel aan deze camera en dat is de prijs. Hij is weer duurder dan zijn voorganger, wat in dit geval neerkomt op 589,99 euro.

Je moet er dus wat voor over hebben, maar tegelijkertijd laten de eerste video’s die zijn gemaakt met de camera wel duidelijk zien dat er wel degelijk verbeteringen zijn waardoor je sneller toffe beelden kunt schieten, maar met die 2D-video-optie dus ook sneller beelden met anderen kunt delen. Typisch een verbetering waarvan er niet eens wisten dat we het graag wilden, maar nu erg blij zijn dat het er is. Zeker als je op reis bent en je hebt niet veel data tot je beschikking, dan kun je hiermee toch vette shots delen.