Deze 1 april-grappen zijn uiteindelijk echt producten geworden

De 1 april-grappen vliegen ons alweer om de oren. Een augurkenvibrator van Easytoys en Kesbeke, een verticaal scherm bij de Pathe. Op de redactie besloten we dat die augurkenvibrator best nog eens echt zou kunnen komen. Dat gebeurt immers ook: dit zijn 1 april-grappen die uiteindelijk echte producten werden.

1 april-grappen die echte producten werden

Weet je nog dat Dyson in 2022 vlak voor 1 april met de luchtreiniger kwam die voor je mond zat? Dat bleek al vanaf het begin af aan geen 1 april-grap te zijn. Of was dat toch iets wat Dyson ons wilde laten geloven en wilde het vooral een ballonnetje oplaten om te testen hoe erop werd gereageerd, voor het verdere stappen ondernam? In ieder geval is de Dyson Zone er wel gekomen. Zo zijn er meer voorbeelden van grappen en grollen die uiteindelijk toch de fabriek zijn uit komen rollen:

Gmail

Toen Google, dat we eigenlijk destijds bijna alleen maar kenden als zoekmachine, aankondigde dat het met een e-mailprogramma kwam, was de datum zo rond 1 april wel heel vreemd gekozen. Mensen dachten daardoor dat het een grap was, maar toen Google uiteindelijk echt met Gmail kwam, was het geen grap, maar een mailprogramma dat nog steeds volop wordt gebruikt. Destijds was die 1 GB opslag erg indrukwekkend, al is dat vandaag de dag voor veel mensen (vooral inclusief Google Drive) niet meer voldoende.