Gmail krijgt AI-upgrade voor betere zoekresultaten

Google heeft een update aangekondigd voor Gmail die de zoekfunctionaliteit in de populaire e-maildienst flink moet gaan verbeteren. Dankzij een nieuwe integratie van kunstmatige intelligentie wordt het nu makkelijker om relevante e-mails sneller terug te vinden. De vernieuwing is vanaf nu beschikbaar op zowel Android als iOS en komt binnenkort ook naar desktopgebruikers.

AI snapt nu beter waar je naar zoekt

Tot nu toe baseerde Gmail zich vooral op eenvoudige zoektermen en filters. Met de nieuwe AI-ondersteuning kijkt de zoekfunctie naar meerdere signalen tegelijk: van de recentheid van berichten tot wie de afzender is, hoe vaak je interactie hebt gehad met die persoon, en hoe belangrijk de inhoud is in de context van jouw gebruiksgeschiedenis.

Google noemt het een “top results”-ervaring: bovenaan de zoekresultaten krijg je voortaan eerst een slimme selectie te zien van e-mails die waarschijnlijk het meest relevant zijn. Daarna volgen de reguliere, chronologische zoekresultaten. Deze aanpak moet het zoeken naar bijvoorbeeld verzonden documenten, bevestigingsmails of belangrijke correspondentie een stuk efficiënter maken.