De 5 meest opmerkelijke gadgets van MWC 2023

MWC staat voor Mobile World Congress. Je zou denken dat daar alleen mobiele telefoon-apparatuur te vinden is. Dat is echter niet helemaal waar, hoewel tegenwoordig natuurlijk bijna alles op een bepaalde manier wel aan je smartphone te linken is. Zo is bijvoorbeeld de AI Samurai-robot die je hierboven ziet een opvallende, maar er zijn er nog meer. We noemen er vijf. iQibla: een ring om mee te bidden iQibla is een slimme gadget voor moslims. Hij lijkt heel robuust, maar hij is heel licht, de iQibla -ring. Het is een slimme ring met een OLED-schermpje waarop je wordt herinnerd om te bidden, waarbij je je Tasbeeh kunt bijhouden en waarop je Mekka kunt tonen. Het 0,49 inch scherm is best groot en het apparaat heeft een batterij die 3 dagen meegaat, terwijl de ring zelf maar 7,7 gram weegt. De ring wordt gelinkt aan een app op de telefoon waarop je onder andere een kompas hebt, hulp krijgt bij het bidden en meer.

Kodak Mini Shot Era: een gigantische fotocamera Het lijkt slechts een soort sample om op de beurs te laten zien, maar dat is niet zo: de Kodak Mini Shot Era is echt zo’n grote camera, waarmee je vrij grote kiekjes kunt maken en meteen kunt printen. Misschien is het niet eens de gadget zelf die zo’n grote verrassing is, want het is vooral fascinerend om fotomerk Kodak terug te zien. Het hield te lang vast aan de ouderwetse manier van fotograferen, maar lijkt nu met een Instax-achtige oplossing terug te zijn in de consumentenmarkt. Dit apparaat is een opvallend exemplaar, want het is zo groot, dat je hem niet bepaald makkelijk meeneemt. Aan de andere kant: neem je een Instax-camera vaak mee? Ook dat is meer een soort ‘fotohokje’-toestel en het kan zomaar zijn dat Kodak daarop inspeelt met deze grappige, giga-camera.

Bioo: een plant om de lampen aan te zetten Bioo is een interessant bedrijf, want het speelt een grote rol in de gigantische gebouwen die in Singapore, Dubai en andere grote steden uit de grond worden gestampt. Het zijn een soort dorpjes op zich en er moet dus ook veel groen zijn. Bioo helpt het groen en het licht, want het maakt planten waarbij je door aanraking de lampen uit of aan kunt zetten. Jawel: er is een symbiose gevonden tussen tech en de natuur waardoor dat kan. Normaliter raak je een plant niet zo snel aan, maar Bioo wil dat je dat juist doet. Het heeft ook panelen van gras die elektriciteit kunnen opwekken door composteren.

OnePlus 45W Liquid Cooler: om je telefoon héél koud te maken Oke, deze gadget is wel echt een smartphonegadget en die is dan ook te vinden op de stand van Oppo/OnePlus. OnePlus ontwikkelde dit accessoire om op je telefoon te klikken bij het gamen, met als doel om je telefoon koeler te maken. Er wordt gezegd dat het je telefoon zo’n 20 graden koeler houdt en dat voel je ook meteen als je hem op je toestel zet. Het ingebouwde, vloeibare koelmiddel doet zijn werk en helpt vooral bij intense gamesessies, want dat is hét moment dat je telefoon juist heel heet wordt. Opvallend dat deze gadget juist bij OnePlus vandaan komt: een telefoonmerk dat bekend staat om zijn vrij hete telefoons. Hopelijk vindt het dan ook een manier om deze tech in zijn volgende vlaggenschip in te bouwen.

Xiaomi AR Smart Glass Discovery Edition: bril met hulp We schreven er eerder al een apart artikel over: de Xiaomi AR Smart Glass Discovery Edition. Net als hun mens-achtige robot is deze bril niet aan geweest op de beursvloer, maar hij is er wel te zien. De bedoeling is dat deze draadloze augmented realitybril je straks helpt om onderweg bijvoorbeeld met pijlen de looproute te vertellen, maar ook kun je er YouTube-video’s op kijken. We moeten het -letterlijk en figuurlijk- nog maar zien. Maar: een opvallende gadget is het zeker. Vooral omdat hij is voorzien van de mogelijkheid om via handgebaren te worden aangestuurd.