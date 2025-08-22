Bijzonder: deze muis heeft een andere techgadget binnenin

De smartphone heeft inmiddels allerlei gadgets binnenin: het is een fotocamera, het is videocamera, maar wat als een techgadget nou echt een andere techgadget binnenin heeft? Deze muis van Honor heeft het. Een muis met een geheim vakje voor oordopjes.
Als er iets handig is omdat het draadloos is, dan zijn het wel oordopjes, maar muizen zonder draad is ook erg comfortabel. Honor heeft besloten deze Bluetooth-gadgets te verenigen in een gadget. De muis is meteen de laadcase voor de oordopjes en dat is goed bedacht. De Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro heeft een prijs van zo’n 40 euro en bevat meteen ruimte om oordopjes te bewaren, die je er ook bijkrijgt. Er zit in de muis een 1.000 mAh batterij die de oordopjes ook meteen kunnen gebruiken.
De muis bevat TTC-mechanische schakelaars die zo’n 5 miljoen klikken meegaan en er zit skin-feel-coating op om hem prettig te maken om aan te raken. De oordopjes hebben dynamische drivers (dual-magnetic) en ondersteunen ruisonderdrukking. De muis zou tot 30 dagen meegaan op een lading, inclusief het laden van de oordopjes. Hij is te gebruiken op Windows 10 en hoger, en hij weegt ongeveer 78 gram (88 gram met oordopjes). De champagnegouden kleur is erg fraai, maar hij is er ook in wat stoerder Starry Gray.
Het is zeker voor wie veel calls en online meetings heeft een handige muis om zakelijk te gebruiken. Door zijn lage gewicht kun je hem ook makkelijk meenemen. Wel kleeft er een nadeel aan deze muis: je kunt niet audio en muis tegelijk gebruiken. Er zit een knopje op om tussen de twee te wisselen.
Honor is normaliter vooral bekend van smartphones. Het maakt onder andere fliptelefoons en daar heeft het ook deze week een nieuwe van aangekondigd. Het gaat om de Magic V Flip 2, een apparaat dat ook alleen in China uit is, maar wel alvast de show steelt door zijn uiterlijk: hij zit helemaal onder de glitters. Die glitters hebben we te danken aan schoenenontwerper Jimmy Choo, die wederom met Honor samenwerkt. Vorig jaar was het design van de V Flip ook al geïnspireerd door Jimmy Choo en dit jaar weer. Het is niet meer groen, het is blauw, en er zitten ook speciale achtergronden bij die voor Choo zijn ontworpen.
De fliptelefoon heeft een Snapdragon 8 Gen 3-chip, een volledig OLED-buitenscherm en een 5.500 mAh batterij. De telefoon kan op 60 Watt laden en is IP58-waterdicht. Of hij nog naar Nederland komt, dat denken we niet. Hetzelfde geldt voor de muis: ook die blijft waarschijnlijk alleen in China.