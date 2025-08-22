Bijzonder: deze muis heeft een andere techgadget binnenin

De smartphone heeft inmiddels allerlei gadgets binnenin: het is een fotocamera, het is videocamera, maar wat als een techgadget nou echt een andere techgadget binnenin heeft? Deze muis van Honor heeft het. Een muis met een geheim vakje voor oordopjes.

Draadloze muis

Als er iets handig is omdat het draadloos is, dan zijn het wel oordopjes, maar muizen zonder draad is ook erg comfortabel. Honor heeft besloten deze Bluetooth-gadgets te verenigen in een gadget. De muis is meteen de laadcase voor de oordopjes en dat is goed bedacht. De Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro heeft een prijs van zo’n 40 euro en bevat meteen ruimte om oordopjes te bewaren, die je er ook bijkrijgt. Er zit in de muis een 1.000 mAh batterij die de oordopjes ook meteen kunnen gebruiken.

De muis bevat TTC-mechanische schakelaars die zo’n 5 miljoen klikken meegaan en er zit skin-feel-coating op om hem prettig te maken om aan te raken. De oordopjes hebben dynamische drivers (dual-magnetic) en ondersteunen ruisonderdrukking. De muis zou tot 30 dagen meegaan op een lading, inclusief het laden van de oordopjes. Hij is te gebruiken op Windows 10 en hoger, en hij weegt ongeveer 78 gram (88 gram met oordopjes). De champagnegouden kleur is erg fraai, maar hij is er ook in wat stoerder Starry Gray.