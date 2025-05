5 manieren waarop je de nieuwe LEGO-kauwgomballenautomaat kunt gebruiken

Eigenlijk is het gek dat we het een kauwgomballenautomaat noemen, want vaak zitten er grote plastic ballen in met een heel andere inhoud, maar vroeger toen we niet zoveel met plastic deden, was het toh echt een dispenser voor kauwgomballen. LEGO heeft nu zijn eigen variant gemaakt met minifiguren erin.

De echte verzamelaar weet dat minifigs helemaal niet in zulke automaten te koop zijn: ze zijn zelfs niet meer in plastic gehuld maar in kartonnen verpakkingen. Maar het mag de pret niet drukken, want deze grappige LEGO-vondst kan natuurlijk naast minifiguren ook met iets anders gevuld worden. We hebben wel wat ideeën:

1. Activiteitenballen

Of het nou gaat om een soort vakantiepot met je vrienden of een pot vol ideeën met activiteiten die je kunt doen om de dag lekker te breken met je collega’s: vul de ballen met allemaal kaartjes met ideeen en trek er eens in de zoveel tijd eentje uit. Even wat anders doen dan achter die laptop met elkaar zitten te Teamsen, of bepalen waar de volgende reis met je vrienden heengaat: even een beetje inspo.