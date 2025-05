LEGO viert World Play Day 2025: waarom spelen de sleutel is tot innovatie

Spel als motor van creativiteit

“Spelen is de manier waarop kinderen de wereld leren begrijpen,” zegt de LEGO Group in haar officiële aankondiging. Het stimuleert creatief denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking – competenties die onmisbaar zijn in een snel veranderende wereld. En dat geldt niet alleen voor kinderen.

In een wereld waar innovatie steeds belangrijker wordt, neemt LEGO het voortouw in het promoten van spel als dé manier om toekomstige denkers, ontwerpers en leiders te vormen. Daarom werkt het merk voor World Play Day samen met een reeks inspirerende ‘Playmakers’: bekende creatievelingen, wetenschappers en entertainers die laten zien hoe spel hun werk beïnvloedt. Onder hen zijn Mark Rober (voormalig NASA-ingenieur en populaire YouTuber) en Younes Zarou, een TikTok-ster die wetenschap en creativiteit combineert in visuele kunst.

LEGOLAND en het voorprogramma

De festiviteiten beperken zich niet tot 11 juni. Vanaf 3 mei organiseert LEGO het LEGO Festival in geselecteerde LEGOLAND Resorts wereldwijd. Bezoekers kunnen meedoen aan interactieve bouwactiviteiten, speurtochten, shows en exclusieve World Play Day-programma’s. Het is een opwarming voor de wereldwijde viering in juni, en een kans voor gezinnen om de kracht van spel samen te ervaren.

Wat kun jij doen op World Play Day?

LEGO nodigt iedereen uit om mee te doen aan World Play Day. Op de speciale website LEGO.com/WorldPlayDay kunnen kinderen hun ontwerpideeën uploaden voor een speelsere wereld. Die inzendingen worden wereldwijd gedeeld – en kunnen zelfs beleidsmakers inspireren.

Ook volwassenen worden aangespoord om tijd vrij te maken voor spel. Op school of werk een LEGO-moment inplannen, een gezamenlijke creatiesessie organiseren, of gewoon thuis met je kind iets bouwen: elke speelse actie telt. LEGO benadrukt dat juist in een wereld vol schermen, stress en prestatiedruk spel een broodnodige tegenkracht biedt.

World Play Day

In een tijdperk van snelle technologische ontwikkeling en maatschappelijke transities, is de noodzaak om creativiteit en samenwerking te stimuleren groter dan ooit. LEGO toont met World Play Day dat spelen méér is dan kinderspel – het is een manier van denken. En wie weet: de ideeën van kinderen vandaag, kunnen zomaar de oplossingen van morgen zijn.