​10 situaties waarin noise cancelling in-ears een zegen zijn

Het is tegenwoordig eigenlijk niet meer weg te denken uit de wereld van personal audio: noise cancellation, oftewel: ruisonderdrukking. Een geweldige uitvinding, want hij kent erg veel toepassingen. We noemen 10 situaties op waarin het hebben van noise cancelling in-ears of een noise cancelling hoofdtelefoon een redder in nood is.

1. De klassieker: de baby in het vliegtuig Het is een geliefd voorbeeld voor het gebruik van noise cancelling-headphones: wat als je op een vlucht die 8 uur duurt naast een baby zit? Dat is natuurlijk een horrorscenario. Aan het bewegen en de geur kunnen noise cancelling oordopjes niks doen, maar wel aan het geluid. Sommige oordopjes weten die sirene-achtige huilgeluiden van baby’s heel goed te doen verstommen. Ideaal. Plus: als je toch je oordopjes in hebt, kun je meteen een leuke film kijken die je van een streamingdienst hebt gedownload. 2. Lief voor collega’s: de borende buurman Natuurlijk is het in de eerste plaats voor jezelf heel fijn om ruisonderdrukkende oordopjes te kunnen dragen wanneer de buurman fanatiek begint te boren. Het is echter ook heel fijn voor je collega’s, mocht je thuiswerken en veel meetings doen. Soms verstoort herrie een hele meeting, maar vaak zorgen ruisonderdrukkende oordopjes ervoor dat die audio ook uit de meeting blijft. Zo kun je vrijuit klagen over je buren die weer aan het klussen zijn, en kunnen je collega’s je beklag ook daadwerkelijk horen.

3. Voor jezelf zorgen: wanneer je een zenmoment nodig hebt Soms heb je heel veel te doen, of heb je om een andere reden een enorm druk hoofd. De gedachten blijven maar over en weer door je brein schieten en je wordt gek van alle prikkels. Noise cancelling oordopjes helpen je natuurlijk niet met al je problemen, maar door de ruisonderdrukking (ook zonder muziek of podcasts erbij), wordt het even wat stiller en bij sommige mensen bedaart dat ook een beetje de gedachtenstroom binnenin. Even terug bij 0, alles op een rijtje, rustig ademhalen en door. 4. Voor je oren: om muziek te luisteren op een laag geluidsniveau Waar je vroeger door omgevingsgeluid je oordopjes steeds harder zette om de muziek goed te kunnen horen, hoeft dat met noise cancellation niet meer. Heel fijn voor je oren, want hierdoor is de kans groot dat je niet meer te hoge decibellen door je trommelvliezen stuurt. Je kunt muziek luisteren op een iets normaler geluidsniveau en door het uitwissen van geluiden eromheen kun je veel meer details in de muziek horen.

5. Voor de huisvrede: Als je huisgenoten hebt die iets anders willen kijken Stel je zit thuis en je vriend(in) of andere huisgenoot wil per se voetbal kijken op televisie. Je kunt dan je Formule 1-wedstrijd gewoon op je telefoon of tablet kijken met je noise cancelling oordopjes in. Het voordeel is dat je zowel je Formule 1-geluid goed hoort als dat het geluid van de voetballerij wordt verwijderd. Kun je toch nog gezellig naast elkaar zitten, zonder dat je van elkaars sporten hoeft te genieten. 6. Voor fijner fietsen: om de wind te verwijderen Mensen die regelmatig op de fiets stappen kennen dit probleem waarschijnlijk: niet elk oordopje is even fijn. Soms gaat de wind er precies zo doorheen en langs dat er een soort fluit ontstaat en dat is behoorlijk storend. Noisecancelling helpt die fluitgeluiden en overige wind uit je geluidservaring weg te halen. Je met wel extra alert zijn op de fiets met oordopjes in, juist als ze noise cancelling zijn. Die elektrische auto’s die je toch al niet hoorde, hoor je hierdoor namelijk zeker niet.

7. Voor een betere sfeer op kantoor: in de kantoortuin Het is een uitvinding waar je nog aardig wat sociale experimenten op kunt loslaten: de kantoortuin. Is het nou gezond of niet? Helaas heb je niet altijd de keuze: dat is aan je werkgever. Wel kun je zorgen dat je wat minder last hebt van bellende collega’s in die kantoortuin, want je plopt gewoon je noise-cancelling oordopjes in en dat geratel over die laatste marketingcampagne of tegenvallende cijfers hoef jij niet meer aan te horen. 8. Voor je nachtrust: om rustig te slapen naast je snurkende partner Niet iedereen vindt oordopjes lekker genoeg zitten om ze de hele nacht te dragen, maar sommige mensen vinden het pure noodzaak en hebben het er wel voor over: zij die anders wakker liggen van een snurkende partner. Je kunt met noise-cancelling oordopjes zorgen dat je die ‘enthousiaste ademhalingsmanouvres’ niet meer hoeft te horen. Dat is aanzienlijk beter voor de nachtrust, en waarschijnlijk ook de huisvrede.

9. Voor je productiviteit: als je je wil concentreren zonder afleiding In het verlengde van de zojuist genoemde kantoortuin is waarschijnlijk de meest voorkomende situatie waarin noise-cancelling oordopjes van pas komen wanneer je allerlei dingen om je heen hebt die je verschrikkelijk afleiden. Die bellende collega, het gerinkel van een vaatwasser die wordt ingeruimd, kinderen waarmee oma rondzeult: soms kun je het allemaal even niet gebruiken. Noisecancellation is geweldig voor je concentratie en laat je makkelijker in de zone komen. 10. Voor je woon-werkverkeer: In de metro om die tunnelherrie te voorkomen In Nederlandse metro’s valt het gelukkig wel mee, maar er zijn bijvoorbeeld in de metro in Londen stukken waarin het treintje zo hard door de tunnel rijdt, dat er een enorm kabaal vormt dat linea recta in het midden van je hoofd samen lijkt te komen tot een soort explosie van narigheid. Ook hierbij kunnen noise-cancelling oordopjes helpen, al vragen we ons af of ze er echt tegen opgewassen zijn om al dat geluid te doen verstommen. Hoeft ook niet per se, als dat ergste randje er maar af is.