10 gekke gadgets die echt bestaan

Nu we aan de potentiële vooravond staan van een revolutie in hoe we het internet gebruiken, inclusief een mogelijke doorbraak van augmented reality, realiseren we ons des te meer dat technologie geen grenzen heeft. Zeker niet als je kijkt naar deze bijzondere gadgets. Stuk voor stuk zou je bijna denken dat het 1-aprilgrappen zijn, maar ze bestaan echt. De DogPhone Tijdens de grote elektronicabeurs CES werd dit jaar al een smartwatch voor de hond aangekondigd, maar er is nog een gadget waarmee je trouwe viervoeter er helemaal bij hoort: de hondentelefoon. DogPhone is een soort smartphone ontwikkeld voor pandemiepups: honden die mensen toen ze nog constant thuis waren door de coronamaatregelen in huis hebben gehaald, maar die nu hun baasje missen die weer op kantoor zit. Met de DogPhone kan de hond zijn baasje bellen. Onderzoeker Ilyena Hirskyj-Douglas maakte de telefoon, dat eigenlijk een speelbal is. Wanneer de ingebouwde versnellingsmeter merkt dat de bal wordt bewogen, dan start er een videogesprek op de laptop in Ilyena’s kamer en dan kan de hond haar zien (en zij ook nog tegen hem praten). Ilyena kan haar hond ook zelf bellen. Klinkt ongelooflijk, maar de hond liet Ilyena zijn speelgoed zien, en liep naar het scherm, dus het lijkt erop dat hij het leuk vindt om haar op die manier te spreken. Tegelijkertijd pleegde hij ook veel zaktelefoontjes, bijvoorbeeld wanneer hij lag te slapen per ongeluk tegen de bal tikte.

Een gamemuis die zorgt dat je niet zo zweet Je kent dat wel, zit je helemaal in je World of Warcraft of in je Fortnite: helemaal aan de monitor gekluisterd, wil je even een slokje drinken pakken en dan wordt je cola spontaan warm. Je hand is klef, heet en ligt al heel lang op het plastic van de muis. Zweet! Brr. Er is nu een muis die zweet tegengaat. Zephyr Pro RGB is een gamemuis die voorzien is van gaatjes waardoor ventilatie blaast. Dit gaat het zweten tegen, waardoor je niet van die klamme handen krijgt.

De nekbandspeaker Je kunt muziek luisteren via oordopjes, een hoofdtelefoon of een grote luidspreker in de hoek, maar wat als je daar een mix van maakt? Dan krijg je waarschijnlijk wat Sony de SRS-NB10 noemt: een draadloze nekbandspeaker. Het is een soort boa die je om je nek legt, maar dan uiteraard in de vorm van een harde speaker. Het apparaat ligt op je schouders en het geluid wordt naar je oren toegezonden. Je kunt er dankzij de microfoon ook telefoongesprekken mee voeren. Het voordeel van dit bijzondere apparaat is dat je niets in je oren hebt, waardoor je je iets meer bewust bent van geluiden van buitenaf. Tegelijkertijd hebben mensen om je heen weinig tot geen last van het geluid dat uit de speaker komt.

Het luidspreker-schilderij IKEA heeft een vrij bijzonder lijstje gemaakt: de Symfonisk schilderijlijst met wifi-speaker. Dit is precies wat je denkt dat het is: een fotolijst met daarin een wifi-speaker gebouwd. Het is een nogal opvallende gadget, die werkt met de Sonos-app en vreemd genoeg een vrij goed geluid weet te produceren, zeker voor een schilderijlijst. Je kunt er zelfs andere plaatjes voorzetten, waardoor het schilderij naar wens kan worden aangepast aan je interieur.

Het gezichtsmasker om privé te telefoneren HushMe is een vreemde gewaarwording die doet denken aan Dysons mondkap-hoofdtelefoon Zone. HushMe is een masker dat je voor je gezicht doet, waardoor je privé telefoongesprekken kunt voeren zonder dat iemand iets hoort. Zelfs liplezen kan niet met dit apparaat op je gezicht. Het lijkt wel erg op een soort muilkorf, waardoor het waarschijnlijk geen gadget is die je heel binnenkort in een warenhuis bij jou in de buurt zal zien liggen. Sowieso is het de vraag wat voor spannend beroep je hebt als je een gadget koopt om privé-gesprekken te voeren.

De slimme bloempot Het is niet voor iedereen makkelijk om er elke week aan te denken de planten een scheut water te geven en voor elk probleem is wel een gadget te vinden. Zo ook voor het probleem met planten houden: Parrot Pot heet de oplossing en het is een bloempot die op basis van het type plant dat in de pot zit advies geeft over de verzorging. Hij houdt rekening met de hoeveelheid zonlicht, de temperatuur en de vochtigheid van de aarde. In de app kun je zelfs even checken hoe het met je plant gaat en je hoeft er verder weinig aan te doen: de slimme bloempot houdt je plant een maand voor je in de gaten voordat hij weer moet worden bijgevuld.

Het knuffelkussen Wil je een kat of hond, maar vind je al die haren en al dat vlees geven maar niks? Dan is de Quoobo helemaal de gadget voor jou. Het is een geweldig kussen om lekker mee te knuffelen, maar dan meer: hij heeft een staartje waarmee hij kan kwispelen en hij is bedoeld om je je goed te laten voelen en op je gemak te stellen. Waarschijnlijk is dit wel de meest bizarre gadget in dit artikel: een kwispelend kussen. Aan de andere kant: beter tail therapy dan retail therapy. Voor je portemonnee dan. Of het ook voor jezelf geldt, dat hangt af van de overtuiging en het comfort van dit knuffelkussen.

De zelfrijdende koffer Loop je op het vliegveld, moet je de hele tijd die koffer achter je aanslepen. Het zou toch fijn zijn als de koffer vanzelf achter je aan zou lopen. Dat kan met de zelfrijdende koffer. Deze gadget bestaat echt en is bedoeld om je inderdaad te volgen terwijl jij naar je gate beent. Kortom, het is niet alleen een zelfrijdende koffer, maar ook een heel slimme koffer. Hij is voorzien van allerlei sensoren en kan naast achter je aan rijden ook netjes naast je blijven rennen. Hoe hij echter met ‘mind your step’-situaties omgaat, dat is onbekend. Wel moet je niet te veel haast hebben: het apparaat gaat 11 kilometer per uur.

De eierteller Je kunt natuurlijk een dure slimme koelkast kopen die via een camera in je koelkast kijkt, maar uiteindelijk wil je waarschijnlijk vooral vaak weten of je nog eieren in huis hebt. Ze zijn nu eenmaal de basis -of een goede toevoeging- van menig gerecht. Wil je geen slimme koelkast, maar wil je toch altijd weten hoeveel eieren je nog hebt? Je kunt elke dag een foto met je smartphone maken, maar je kunt ook een gadget kopen die je wanneer je maar wil kan vertellen hoeveel eieren je in huis hebt. Toch handig als je in de supermarkt staat of inmiddels een voorraad van 30 eieren hebt omdat je het elke keer vergeet.

De slimme slaapkussen Ook in Nederland hebben we een gadget die eigenlijk heel vreemd is, maar ook heel populair. We bedoelen niet de kaasschaaf of de klapschaats, maar het slimme slaapkussen. Waar de Quoobo een soort huisdier moet voorstellen, is Somnox een slim slaapkussen. Hij bevat de mogelijkheid om ademhaling na te bootsen, kan natuurgeluiden maken en is ontworpen om te zorgen dat mensen beter slapen, naast dat hij ook fijn is om mee te knuffelen. Dit kussen helpt je ontspannen en uitgerust wakker worden en ziet er niet uit als een fluffy huisdier met een staart, maar als een kussen om zonder kinderachtig te lijken lekker mee te knuffelen. Een beetje bizar, maar het schijnt te werken voor mensen die regelmatig plafonddienst hebben.