Dit is OPPO's nieuwe Watch Free met slaapmonitoring & sportmodi

OPPO brengt een nieuwe smartwatch op de markt, genaamd OPPO Watch Free. Deze biedt gepersonaliseerde slaapmonitoring, professionele sportmodi en andere gezondheidsfuncties. En komt vanaf 11 maart beschikbaar voor €99 bij de OPPO e-store, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Goede nachtrust met OSleep



Slaapproblemen komen steeds vaker voor onder jongeren. Om dit probleem op te lossen, introduceren ze OSleep voor professionele, uitgebreide en gepersonaliseerde slaapmonitoring en -analyse voor vóór, tijdens en na het slapen.

Met name de exclusieve snurkrisicobeoordeling kan slaapproblemen effectief detecteren en tijdig suggesties doen. Het snurken wordt continu geëvalueerd aan de hand van professionele sensoren en geavanceerde algoritmen, waaronder een optische SpO2-sensor en hartslagdetector. De OPPO Watch Free geeft ook indicatoren weer zoals het gemiddelde slaapbloedzuurstofniveau, het aantal snurken en het maximale snurkvolume om ademhalingsproblemen tijdens de slaap tijdig te detecteren.

Om gebruikers te helpen sneller in slaap te vallen en een betere nachtrust te hebben, stuurt de OPPO Watch Free bedtijdherinneringen en analyseert het slaaplatentie, slaapduur en slaapfases, zoals diepe, lichte en REM-slaap. Deze slaapvolgtechnologieën zijn het resultaat van een aantal slaaponderzoeksprojecten in samenwerking met Tsinghua Universiteit, met wie OPPO tevens het Joint Research Centre for Future Terminal Technology oprichtte.