Oppo Air Glass nieuw smart glass-product voor consumenten

OPPO heeft tijdens INNO DAY 2021 de Air Glass, een nieuwe aR-bril (assisted Reality) gepresenteerd. Het aR-toestel is uitgerust met een door OPPO zelf ontwikkelde Spark Micro Projector. De Air Glass ondersteunt vier verschillende gebruikersinteracties via aanraking, stem, hoofd- en handbewegingen. Hierdoor kun je als gebruiker gemakkelijker en sneller toegang tot informatie krijgen. De OPPO Air Glass komt in het eerste kwartaal van 2022 op de Chinese markt.

Het ontwerp van het hoofdgedeelte is geïnspireerd op de veer van een vogel: licht, slank en gebogen, met een aanraakbalk die oogt als de schacht van een pluim. Het ontwerp van de lens daarentegen is geïnspireerd op de vleugels van zangcicaden en breekt daarmee met de conventionele beperkingen van ronde of rechthoekige lenzen van een bril. De lens is bevestigd aan een slank frame waarin alle componenten zijn ondergebracht, inclusief het Qualcomm Snapdragon Wear 4100-platform.

OPPO Air Glass is gebaseerd op OPPO’s eigen ontwerpfilosofie, heeft vloeiende rondingen en een minimalistisch uiterlijk. Met een gewicht van ongeveer 30 gram is de OPPO Air Glass één van de lichtste aR-brillen die net als een gewone bril worden gedragen.

OPPO Air Glass tech

De kern van het displaysysteem van de OPPO Air Glass is de zelfontwikkelde Spark Micro Projector. Dit is een uiterst compact projectiesystemen van slechts 0.5 cc, ongeveer de grootte van een koffieboon. De projector is voorzien van een metalen CNC-behuizing met een glazen lensmodule voor een betere warmteafvoer en stabiliteit. Deze wordt aangedreven door een MicroLED, wat een helderheid van maximaal 3 miljoen nits mogelijk maakt.

De OPPO Air Glass maakt gebruik van een op maat gemaakte optische diffractiegolfgeleider, die twee weergavemodi ondersteunt: 16- en 256-niveau grijswaarden. De golfgeleider kan daarnaast tot 1400 nits leveren bij gemiddelde helderheid, wat zorgt voor een levendige en scherpe visuele weergave bij verschillende lichtomstandigheden. Bovendien worden twee lagen saffierglas gebruikt om de golfgeleider aan beide zijden te omhullen, wat bescherming biedt met verbeterde transparantie.

Breed Publiek

De OPPO Air Glass is ontworpen voor een breed publiek, inclusief gebruikers met refractie-afwijkingen zoals bijziendheid en verziendheid. Daarom is de bril verkrijgbaar in twee verschillende monturen: een zilveren half-frame design en een zwart full-frame design dat beter geschikt is voor gebruikers die een corrigerende bril nodig hebben. Beide zijn verkrijgbaar in twee maten.