Wie is de Mol? S25 – Afl 9: De juiste manier van leven

Het is de allerlaatste aflevering van Wie is de Mol, tot het tijd is voor de ontknoping. We hebben nog drie mensen over en die doen in deze laatste aflevering twee opdrachten: Stijn, Maaike en Roos zijn er nog. Wat hebben we gezien in aflevering 9: De juiste manier van leven?

Kampootjes van de vloer

Het hoort bij Azie: de markt. In de eerste opdracht gaan de kandidaten naar de markt in Kampot. Verwonderd kijken ze om zich heen. Ze moeten ook wel, want ze krijgen slechts een half uur de tijd om 11 souvenirs te kopen om hun tijd in Wie is de Mol? te blijven herinneren. Maar het is natuurlijk nooit zo vrijblijvend als het klinkt: ze moeten de juiste producten kopen en dan krijgen ze 250 euro per product. Was dat alles? Nee, AvroTros doet een soort De vloer is lava en geeft de kandidaten de opdracht om zowel de grond niet te raken als de souvenirs. Een wat vreemde opdracht, die wat makkelijk bedacht lijkt en wat ons betreft niet zo heel erg Wie is de Mol? voelt.