Wie is de Mol? S25 – Afl 8: De juiste manier van doen

De aflevering begint zoals altijd in dit seizoen met een gesprekje tussen Rik en de Mol, al is het nu meer een monoloog van Rik over hoe elke Mol per seizoen zo zijn of haar eigen ding doet. Zou de Mol dit seizoen ook die kans goed krijgen? Welkom in de achtste aflevering van Wie is de Mol? seizoen 25.

Bekokstoven

We beginnen heel Netflix Chef’s Table met wat prachtige beelden van eten. De opdracht staat ook in het teken van voeding, want een chef maakt een Cambodjaans gerecht, Fish Amok, en een kandidaat staat daarnaast. Die legt aan twee anderen op afstand uit wat de kok doet. Ondertussen is de vierde kandidaat bij de keukenprinses, die het gerecht ook maakt en uiteindelijk met de kandidaten in een soort wedstrijd terechtkomt waarbij we moeten hopen dat er mensen zijn die het gerecht van de kandidaten lekkerder vonden. Een lekker begin van de aflevering. Hoewel, om naar te kijken, want de keukenprinses ging er met de winst vandoor. Had Sophie ondanks het eten van een heel hete peper (‘Heter dan van de appie!’) toch iets niet helemaal goed gedaan?