Wie is de Mol? S25 – Afl 7: De juiste oplettendheid

Eindelijk is het aflevering 7, een aflevering waar we al enige tijd naar uitkijken. Dit is de aflevering over dat verlaten airport waar Ray op de bagageband sliep. De kandidaten moeten uiteindelijk bagage bij de juiste passagiers afleveren. En dan was er nog die extra missie…

Emotionele bagage

Er werd eerst gecrosst met bagagekarretjes, om vervolgens de spullen op te halen. Het was weer een opdracht waarbij mensen allemaal apart iets gingen onthouden, wat natuurlijk een ideale situatie is voor de mol. Maar Roos had nog die bijmissie, die Sam ook had, ware het niet dat hij vorige week afviel. Roos weet dat ze de koffer met haar molvideo confisqueren. Mensen moesten gescand worden, naar binnen rennen en dan… juistem, schieten. Het is de lasergameopdracht, waarbij ze mensen moesten uitschakelen om zo de bagage te kunnen meenemen. Een favoriet van veel Mol-fans. Het was ook best spannend, er werd veel overlegd en samengewerkt en Sophie leek vooral extreem fanatiek.

Vervolgens wordt het best bizar, want ze moeten naar spraakberichten luisteren van.. paspoppen. Je kunt denken: was het geld bij AvroTROS op, maar het draagt juist wel bij aan dat desolate vliegveld dat er bijna post-apocalyptisch uitziet. Ondertussen zijn mensen vooral aan het inpakken en wegwezen. Roos is het uiteindelijk gelukt om de tablet eruit te frommelen, ware het niet dat Maaike vervolgens kwam dwarsliggen. Maar het is haar uiteindelijk wel gelukt.

Verder is het voor de kijker vrij lastig: bijna iedereen zegt wel dat er veel gemold wordt, mensen wijzen naar elkaar, iemand is de spraakberichten aan het wissen, het is een grote chaos. Ook wel voor de kijker, want deze opdracht duurt erg lang, zonder dat je echt overzicht hebt. De kandidaten blijken naar Kampot te gaan, een nieuwe locatie aan zee.