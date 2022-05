We Own This City schokkende serie over corruptie bij politie in Baltimore

We Own This City is een nieuwe miniserie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Gun Trace Task Force van de politie van Baltimore en de schokkende corruptie daaromheen. De serie is te zien op HBO en is gemaakt door de makers van The Wire en The Deuce. De hoofdrol wordt gespeeld door Jon Bernthal.

De serie is geschreven door David Simon en speelt zich wederom af in Baltimore. We Own This City is gebaseerd op het boek 'A True Story Of Crime, Cops And Corruption' van onderzoeksjournalist Justin Fenton.

We Own This City gaat over de opkomst en ondergang van de Gun Trace Task Force van de Baltimore Police Department. Het toont de corruptie en morele ondergang van de Amerikaanse stad, waar het beleid tegen drugs en massa-arrestaties prioriteit hadden boven daadwerkelijk politiewerk.