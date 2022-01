Dit zijn de 10 beste series die ooit zijn gemaakt

Sinds de lancering van Netflix in 2013 is de streamingdienst niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We hebben in de afgelopen jaren al heel wat uren op het platform doorgebracht. Het aanbod aan series is enorm, al zijn ze niet allemaal even goed. Heb je de 10 beste Netflix-series inmiddels al gezien? Niet alleen Netflix maakt goede series, dus is het tijd voor een nieuw lijstje met de 10 beste series ooit gemaakt.

10 beste series ooit gemaakt volgens IMDb

We baseren ons op de IMDb ranking, die ons over het algemeen toch wel een goed beeld geeft van de kwaliteit. Hoe die ranking tot stand komt? Geregistreerde gebruiken kunnen een stem uitbrengen op elke titel (en een cijfer geven van 1 tot 10). Het is dus een mening van het publiek. Eigenlijk net als bij bijna elke andere beoordelingssite.





1. Planet Earth II - 9,5

Niet Breaking Bad of een andere geniale 'bingewatchwaardige' serie, maar Planet Earth II staat op de eerste plek. De prachtige beelden, de stem van David Attenborough, het is gewoon een meesterwerk. Dit tweede deel verscheen 10 jaar na Planet Earth en bestaat uit 6 afleveringen. Het duurde vier jaar om alle beelden te schieten en in totaal komen 64 landen voorbij. De serie wordt niet aangeboden op een streamingdienst momenteel.