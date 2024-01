ViaPlay wordt goedkoper: het brengt toch het jaarabonnement terug

ViaPlay wordt een paar euro goedkoper. Het is niet een algemene prijsdaling, maar er is een nieuw abonnement verkrijgbaar. ViaPlay is de laatste tijd alleen maar in prijs gestegen: het begon een paar jaar geleden met een introductieprijs van 9,99 euro, maar inmiddels vragen de Scandinaviërs al 15,99 euro per maand voor hun streamingdienst.

ViaPlay: streamingdienst van de sport

Zoals we in het artikel over over ViaPlay nog de moeite waard is al schreven: het is een streamingdienst die je hebt voor de sporten, want verder staat er niet heel veel soeps op. De rechten voor Formule 1 heeft ViaPlay sowieso dit jaar nog, maar gezien het financiële zware weer waarin de streamingdienst verkeert (hoewel dat nu tijdelijk wat beter lijkt te gaan) verwachten we niet dat dat in het seizoen van 2025 van de Formule 1 nog steeds het geval is. Daarnaast heeft het echter nog meer sporten beschikbaar, zoals darten en voetbal, en zijn er dus wel wat films en series op te vinden: maar voor dat laatste zou niemand ViaPlay specifiek aanschaffen.

Dat abonnementsgeld van 15,99 euro per maand is erg veel. Het is voor Formule 1-fans goedkoper om een F1 TV-abonnement te nemen (dat met 95 euro voor een jaarabonnement 7,91 euro kost per maand). Sowieso is 15,99 euro stevig aan de prijs: ViaPlay is de duurste streamingdienst die we in Nederland hebben. Het kan echter iets goedkoper. Het introduceert namelijk weer een jaarabonnement. Hoewel het een tijdje weg is geweest, een jaarabonnement waarbij je je in een keer voor een heel jaar vastlegt, om daarmee wat korting te krijgen, is het nu weer terug. Waarom het precies weer terugkomt met een jaarabonnement nadat het net was uitgefaseerd is onduidelijk.