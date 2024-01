Is een abonnement op ViaPlay nog de moeite waard?

Het nieuwe jaar is aangebroken en veel mensen denken dat ViaPlay de rechten tot de F1 niet meer heeft. Het is een beetje vermoeiend: waren we net gewend aan de mannen van Ziggo Sport, moesten we ineens een uitstapje doen naar ViaPlay. Waar kijken we straks Formule 1 en wat haal je uit een ViaPlay-abonnement?

Formule 1 op ViaPlay

Laten we beginnen met Formule 1, want dat is wel waarvoor de meeste mensen een abonnement hebben afgesloten bij deze Scandinavische streamingdienst. De 24 races die dit jaar weer plaatsvinden zijn daar gewoon te zien. Ja: ViaPlay heeft ook in 2024 de rechten op het uitzenden van het gehele Formule 1-seizoen. Dat betekent ook dat we wat meer documentaires en andere content kunnen verwachten daaromheen, want ook dat hoort bij de uitzendrechten. Zo staan er al meerdere Max Verstappen-docu’s op de streamingdienst.

ViaPlay blijft voor de fans van Formule 1 dus wel interessant, al kun je dat ook kijken via de F1 TV-app. Dat is wel je enige andere optie: op de NOS is alleen de Grand Prix van Nederland live te zien en samenvattingen, net als samenvattingen op Ziggo Sport. ViaPlay heeft veel gedoe gehad rondom die F1-rechten, maar ze liggen dus in 2024 nog steeds gewoon bij ViaPlay. Wel is dat waarschijnlijk het laatste jaar: het bedrijf heeft financiële problemen en we denken zomaar dat Ziggo inmiddels veel over heeft voor die rechten.