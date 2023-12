Pareltjes van 2023 - deze ViaPlay-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is ViaPlay aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op ViaPlay moet je zeker kijken. Liv Ullmann: A Road Less Traveled Wil je je kerst wat extra betekenis geven, kijk dan de documentaire over de Noorse Liv Ullmann. Deze vrouw is niet alleen een wereldberoemd kunstenaar: ze is enorm toegewijd aan het helpen van kinderen en vluchtelingen. In deze driedelige documentaire leer je meer over wie zij is, maar ook hoe zij denkt en dat kan enorm inspirerend zijn. Sowieso interessant om meer te leren over iemand die je waarschijnlijk niet kent, maar die wel veel voor de wereld probeert te doen.

Jaaroverzicht 2023: Van Kampioen naar Legende Natuurlijk hebben veel mensen ViaPlay om vooral één reden: Formule 1. Geen wonder dus dat de documentaire van een uur waarin het jaar van Max Verstappen wordt doorgenomen enorm populair is. Kun je overigens nog niet genoeg krijgen van Max, dan is er ook nog de documentaire Max Verstappen: Near Perfect. Ze tekenen de carrière van de Formule 1-coureur op en daarin worden allerlei beelden getoond die je waarschijnlijk nog niet eerder hebt gezien.

Killers: Caught on Camera Crime, het blijft ons fascineren: ook als je zelf hartstikke braaf bent. In Killers: Caught on Camera kun je zien welke videobeelden er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat moordenaars over de hele wereld worden veroordeeld. Wat wij hier extra leuk aan vinden, dat is de focus op technologie. Nieuwe technologie kan er immers voor zorgen dat we moordenaars eerder opsporen of op heterdaad betrappen.

Rio Connection Wel geïnteresseerd in misdaad, maar dan liever de georganiseerde variant? Kijk dan Rio Connection, een serie over het Brazilië van de jaren 70, toen diverse bendeleiders de krachten bundelden en samen voor een revolutie zorgden in de maffiawereld van Zuid-Amerika. Een bijzonder verhaal over een wereld die zich grotendeels achter gesloten deuren afspeelt.

The Real Wild West ViaPlay weet slim te kiezen voor onderwerpen die enorm tot de verbeelding spreken: autoracen, criminaliteit en.. het wilde westen. In The Real Wild West bekijk je in vier delen de geschiedenis van het Wilde Westen, maar dan niet alleen op de cowboy-manier. Je leert ook over vrolijke kolonisten en de stamhoofden die destijds een essentiële rol speelden. We weten natuurlijk wel dat cowboys bestonden, maar The Real Wild West laat je eindelijk de context weten die stiekem toch wel goed is om in het achterhoofd te houden als je weer eens een western kijkt.