The Sandman stopt, maar eerst nog een seizoen: check de trailer

De comics van The Sandman zijn een bijna uitputtelijke bron van inspiratie om een heel lange serie te maken, maar dat gaat niet gebeuren. In ieder geval niet bij Netflix, want de reeks werd na een seizoen gecanceld. Gelukkig mocht het tweede seizoen nog wel worden gemaakt, zodat we nog zien hoe het verhaal enigszins kan worden afgerond, maar er had natuurlijk meer ingezeten. Check nu de trailer van The Sandman seizoen 2.

The Sandman seizoen 2

Het zal waarschijnlijk nooit helemaal helder worden waarom Netflix de serie The Sandman stopte. Sommige mensen wijten het aan de mogelijke strategie van de streamingdienst om series vaak na twee seizoenen te stoppen, anderen aan het incident met seksueel overschrijdend gedrag door Neil Gaiman, die de comics schreef. In ieder geval is het over en uit voor onder andere acteurs Tom Sturridge (Dream) en Deborah Ovelade (Nada) die de hoofdrollen in de serie hadden.

In de nieuwe trailer zien we dat het tweede seizoen niet zo even lijkt te zijn afgeraffeld: de trailer toont allerlei special effects, indrukwekkende wezens en natuurlijk conflict. Wel lopen we het gevaar dat het een soort ratjetoe van van alles wordt, omdat Netflix misschien wel heel veel in een seizoen moet proppen: de trailer is in ieder geval lekker druk, mocht het hier een voorbode van zijn. In ieder geval zouden Tales in the Sand, The Song of Orpheus en A Midsummer Night’s Dream voorbij komen qua comic-verhalen van de franchise.

Lucifer wil Dream doden

Lucifer (gespeeld door Gwendoline Christie) wil in ieder geval nog steeds maar al te graag zorgen dat Dream niet meer kan dromen, wat vooral betekent dat de magische wereld en de wereld van de stervelingen in de problemen komen. Dream staat echter niet alleen: we hebben ook nog Death (Kirby Howell-Baptiste), Destiny (Adrian Lester), Destruction (Barry Sloane), Despair (Donna Preston), Desire (Mason Alexander Park) en Delirium (Esmé Creed-Miles) om te helpen.

Het tweede en laatste seizoen van The Sandman wordt in drie stukken gehakt: de eerste zes afleveringen verschijnen op 3 juli, de volgende op 24 juli en dan op 31 juli de allerlaatste aflevering van deze prijzige Netflix-productie.