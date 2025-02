10 populaire series die Netflix de afgelopen tijd heeft gecanceld

8. That ‘90s Show

De That ‘70s Show was geweldig, en we wisten al dat de That ‘90s Show waarschijnlijk niet zo goed kon worden, omdat de cast grotendeels anders was. Tegelijkertijd is de jaren ‘90 een geweldig tijdperk om uit te putten, met zijn Furby’s, Tamagotchi’s, Walkmans, enzovoort. We denken dat de seriemakers dat net een tikkeltje te weinig heeft gedaan, of dit decennium toch niet helemaal lang genoeg geleden is. Ook was the That ‘90s Show iets teveel een soort tienerserie, waar de That ‘70s Show uiteindelijk toch volwassener was. Het is dan ook geen grote verbazing dat de That ‘90s Show stopt na twee seizoenen, maar we denken wel dat daar meer in had gezeten.