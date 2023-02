The Last of Us aflevering 5 - overleven en vluchten uit Kansas City

Deze blogpost bevat spoilers van aflevering 5 van ‘The Last of Us’.



De vijfde aflevering van The Last of Us 'Endure and Survive' verscheen vannacht al op HBO en dat heeft alles te maken met de Superbowl die zondagnacht wordt uitgezonden. Het geeft je in ieder geval twee dagen extra de ruimte om de boodschap van Henry even dieper op je te laten inwerken.



The Last of Us gaat verder als Henry een pistool op Ellie heeft gericht. Het is de eerste kennismaking met Henry (Lamar Johnson) en zijn kleine broertje Sam (Keivonn Woodard). Henry is de ‘the bad guy’ waar Kathleen en haar complete leger naar op zoek zijn. Duidelijk wordt dat Henry de indirecte moordenaar is van Kathleens gedode broer Michael. Hij was ooit de leider van Kathleens huidige verzetsgroep in Kansas City en werd door Henry verraden aan FEDRA in ruil voor een behandeling van de leukemie van de kleine Sam.

De bekentenis van Henry

De uitspraak van Henry dat hij de slechterik is omdat hij iets met een slechterik heeft gedaan komt bij Joel duidelijk binnen. Het is misschien wel de reden wat hem een vrijbrief geeft om onder alle omstandigheden Ellie te beschermen. De bekentenis van Henry is letterlijk stilte voor de storm die komen gaat net als het moment dat Kathleen (Please Hold my Hand) aan haar rechterhand Perry zich lijkt te verontschuldigen voor haar wreedheden die het gevolg zijn van de dood van haar broer.