The Last of Us aflevering 3 over Bill en Frank ga je niet snel vergeten

Na twee afleveringen van The Last of Us heb je het verhaal wel te pakken. Tenminste dat is het gevoel. Joel (Pedro Pascal), moet Ellie (Bella Ramsey) bij een Firefly-oase zien binnen te loodsen in de hoop dat daar een remedie kan worden gevonden tegen kwaadwillende paddenstoelen die de mensheid lijkt uit te roeien. Spelers van het spel hebben inmiddels al gereageerd dat de tv-serie boven op de verhaallijn zit. Game-on maar dan als tv-spektakel.

Deze blogpost bevat spoilers van aflevering 3 van ‘The Last of Us’ op HBO.

The Last of Us: Bill en Frank

Joel en Ellie bevinden zich inmiddels 16 kilometer ten westen van Boston in een stuk natuur waar de kans op een confrontatie met de geïnfecteerde wezens een stuk kleiner lijkt te zijn. Het is het moment waar Ellie tegen Joel zegt dat het niet haar schuld is dat ze nu samen op reis zijn, al voelt het blijkbaar voor Joel wel zo. En eigenlijk is dit de inleiding voor een op zichzelf staand verhaal over de liefde tussen twee bijzondere mensen, Bill en Frank. Wie de tekst van het nummer ‘Long, Long Time’ van Linda Ronstadt kan herinneren zal deze aflevering waarschijnlijk extra binnenkrijgen. Al maakt het nummer ‘White Room’ van The Cream ook indruk.

Bijna een uur lang spelen Bill (Nick Offerman), een ietwat norse achtergebleven inwoner van een klein stadje, en Frank (Murray Bartlett), een passant, de hoofdrol. Het is Bill die met een gezonde tegenzin besluit Frank in huis te nemen. Na een soort van 2-sterren diner speelt Bill het nummer van Linda Ronstadt op een oude piano. Geheel onverwacht kust Frank hem, het is het begin van een bijzondere liefde tussen beide mannen die duurt tot aan het moment dat zij samen besluiten uit het leven stappen.

Pas aan het einde van de aflevering komen Joel (geen onbekende van beide mannen) en Ellie weer in beeld als zij een emotionele afscheidsbrief in het huis van Bill en Frank vinden. Niet veel later stappen Joel en Ellie in de oude truck van Bill en zien we ze door het raam van de kamer waar Bill en Frank zijn gestorven wegrijden. Een mooier slot was niet te bedenken.

De aflevering is een bijzonder stukje tv-geschiedenis in een actieserie die bedacht is op basis van een populaire game. De keuze om dit verhaal over de liefde tussen twee mannen te vertellen komt zo onverwacht. Het is een format in een verhaallijn dat niet snel zal zijn te evenaren. In de gedachte dat als je dit als regisseur aandurft op te nemen zorgt er ook voor dat de verwachting voor de resterende afleveringen alleen nog maar hoger is.