The Last of Us aflevering 4 - Please Hold My Hand

Deze blogpost bevat spoilers van aflevering 4 van ‘The Last of Us’ op HBO.



Het is even een overgang om van het bijzondere verhaal van Bill en Frank weer over te stappen naar de harde werkelijkheid die Joel en Ellie gaan tegenkomen in aflevering 4 van The Last of Us, met als titel 'Please Hold My Hand'. Al snel wordt duidelijk dat ze niet alleen moeten uitkijken voor geïnfecteerden. Misschien zijn de mensen die ze gaan ontmoeten nog wel veel gevaarlijker.

Ellie heeft een pistool

Joel en Ellie reizen verder naar het westen om als eerste op zoek te gaan naar de broer van Joel. In deze aflevering staan humor en dood tegenover elkaar. Het is het pistool van Ellie wat een soort rode draad is geworden, net als Ellie’s moppenboek wat naast alle spanning ook zorgt voor een stukje humor. En bereid je maar voor, want Joel blijkt toch menselijker te zijn dan je denk, hij durft zelfs even te lachen. Langzaam wordt duidelijk dat Ellie meer is dan alleen ‘cargo’ en zie je aan alles dat hij echt om haar geeft en alles zal doen om haar te beschermen. Misschien was dit ook wel de verborgen boodschap in de brief van Bill.

Na een keiharde confrontatie met de een nieuwe groep mensen waarin Ellie haar pistool noodgedwongen moet gebruiken, wordt Joel niet kwaad en leert hij haar hoe ze beter met een pistool om kan gaan. Het zijn juist dit soort momenten dat beide merken dichter naar elkaar toe te groeien.