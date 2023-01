Bestaat het gevaarlijke virus uit de Last of Us echt?

We hebben het zien gebeuren in de eerste aflevering van The Last of Us: gevaarlijke champignons die de wereld overnemen. Oké, dat is wat overdreven, maar in de nieuwe HBO Max-serie worden we met een virus geconfronteerd dat uit een soort paddestoel-achtige schimmels bestaat. Hoe zit het daar precies mee, vragen we ons af, wachtend op aflevering 2.

Cordyceps Er werden geen doekjes om gewonden in de eerste aflevering: die opende meteen met een talkshow waarin een wetenschapper aan het woord kwam over een bepaald soort schimmels. Schimmels die we nu als gezellige paddestoelen zien, maar die ooit misschien wel de wereld zouden kunnen overnemen. Een doembeeld werd geschetst, waarbij zelfs de presentator even niet meer wist hoe hij het item toch positief kon afronden. Fast forward en we zien hoe zo’n soort virus zelfs de schattigste bejaarde vrouwtjes overneemt. Zou zoiets echt kunnen gebeuren? Het virus heet in de game en op televisie Cordyceps. Cordyceps-schimmels bestaan echt. Je vindt ze onder andere in China, al is het een enorm groot geslacht dat je ook in andere landen vindt. Het zijn schimmels waarvan de naam afstamt van het Griekse woord voor knuppel, want dat is de vorm die ze vaak aannemen. Cordyceps zijn onder andere te vinden op insecten in bossen met een hoge luchtvochtigheid. Klinkt allemaal vrij ongevaarlijk, maar het is in The Last of Us een schimmel die mensen verandert in een soort zombies.

Een pandemie In de game wordt het overigens niet echt uitgelegd, daar lag de focus heel anders. Voor de serie hebben makers Druckman en Mazin er echter voor gekozen om die uitleg wel te geven. Dat was onder andere omdat ze de serie zo wetenschappelijk mogelijk wilden onderbouwen. “Het spel deed het verdomd goed, vooral voor een genre waar het gemakkelijk zou zijn om te zeggen, ‘Oh, er zijn zombies, maar de zombies komen uit de grond.’ Cordyceps is een fascinerend concept, en het is absoluut echt. We wilden dat een beetje verder drijven. We wilden zoveel mogelijk realiteit bieden, want hoe echter dat is, hoe meer we ons verbinden met de personages.” En je hebt ongetwijfeld gemerkt dat er heel veel overeenkomsten in het verhaal zitten met COVID-19, wat ook een pandemie was. Nu is die gelukkig niet zodanig uit de hand gelopen zoals we in The Last of Us zien, maar de angst zat er bij veel mensen goed in. De makers moesten er daarbij rekening mee houden dat mensen wat meer wisten over een pandemie dan eerder. Daarnaast wilden ze mensen laten zien dat zoiets niet zomaar gebeurt, maar vaak al vele jaren in de maak is en eigenlijk ‘pas’ plaatsvindt.



The Last of Us Maar goed, hoe zit het nou, zit zo’n apocalyps er alsnog in? De clickers, dat zijn ‘de zombies’ die zijn overgenomen door het virus, die hebben een variant van Cordyceps die op dit moment niet op de wereld bestaat. Cordyceps bestaat dus wel, maar de Last of Us-versie ervan niet. De echte-wereld Cordyceps houden het bovendien op insecten: die vallen geen mensen aan. Wel is wat ze doen met insecten ongeveer wat we hebben gezien in de HBO-serie. Om de sporen te verspreiden maken deze schimmels een soort zombies van insecten. Dat is ook precies waar Druckman zijn inspiratie vandaan haalde. In de game kan het overspringen op mensen door aangetast eten. Iets dat de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit eerst met heel veel recalls nog probeert te verdoezelen, maar we weten allemaal hoe het verder geschiedde. In de serie gaat dat iets anders, maar uiteindelijk is het resultaat hetzelfde: het virus neemt mensen helemaal over en verandert ze voorgoed. Ze worden agressief, maar lijken nog op mensen, uiteindelijk veranderen ze steeds verder: ze verliezen hun zicht en aldoende zijn er steeds meer paddestoel-achtige vergroeiingen te zien. Ze gaan van runners naar stalkers, en via clickers naar bloaters, waarbij elke fase weer met andere uitdagingen komt.

Schimmels Wil je meer zien van die Cordyceps in het echt? Bekijk dan in dit artikel de YouTube-video uit Planet Earth, waarin je ziet hoe een Ophiocordyceps een mier overneemt. Het is de inspiratie geweest van Druckman. Gelukkig heeft de Cordyceps op dit moment niet de mogelijkheden om van grote invloed te zijn op mensen, maar hoe zit dat, want onze aarde warmt op en volgens de HBO Max-serie heeft dat juist zo’n invloed waardoor die Cordyceps ‘evil’ worden. Vox schrijft dat de kans klein is dat dat snel gebeurt, maar dat hoe meer de wereld warmer wordt en de temperatuur van de schimmels dichterbij die van de mens komt, hoe groter de kans is dat deze schimmels zich wel in ons lijf willen nestelen. Op dit moment is dat echter niet het geval: onze lichaamstemperatuur is verre van ideaal.