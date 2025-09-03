The Conjuring: Last Rites review: Zijn tijd is gekomen

Het is gedaan: de laatste film uit The Conjuring is uit. In The Conjuring: Last Rites zien we hoe een jonge Ed en Lorraine Warren een nogal ingewikkelde bevalling meemaken van hun dochter. Fast forward naar wat later, en Ed en Lorraine zijn hartstikke gelukkig met dochterlief. Maar, tegelijkertijd zien we ook een gezin dat het minder goed afgaat: de Smurls hebben een spiegel in huis gehaald die misschien wel engelen aan de top heeft, maar de duivel aan de binnenkant…

The Conjuring: Last Rites

We houden deze recensie zoveel mogelijk spoilervrij, zodat je er zelf vrij blanco ingaat. Hierdoor vertellen we niet te veel over het verhaal, maar focussen we ons vooral op hoe de film is gemaakt. De effecten in The Conjuring zijn enorm goed gedaan. Ik betrapte mezelf erop dat ik soms probeerde te zien hoe ze een bepaald effect hadden gedaan, maar de film haalt je snel genoeg uit dat gedachtentreintje door die hard te laten crashen tegen een jump scare.

Ik sta erom bekend vrij koelbloedig te zijn, maar veel mensen in de bios sprongen af en toe van de schrik echt wel even omhoog. De vrouw die ineens grijzend opduikt en een meisjespop die niet ongewone bewegingen maakt: het is prijzenswaardig hoeveel lagen regisseur Michael Chaves er aan horror in weet te stoppen. Soms neemt hij echt zijn tijd, zoals bij de spiegelruimte, andere momenten laat hij de afschuwelijkheden elkaar in rap tempo opvolgen. Soms blijkt er na een flinke opbouw niks aan de hand, soms denk je net opgelucht adem te kunnen halen en dan komt er toch nog een griezelmoment.