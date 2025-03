Ted Lasso krijgt een vierde seizoen en pakt het heel anders aan

Een van de grootste hitseries op Apple TV+ is waarschijnlijk wel Ted Lasso. Goed nieuws voor de fans, want deze serie krijgt een vierde seizoen. Een seizoen waarin ons hoofdpersonage het over een heel andere boeg gooit.

Ted Lasso seizoen 4

Ted Lasso is het verhaal van een Amerikaanse coach die in Engeland coach wordt van een voetbalteam. Dat is natuurlijk allemaal erg wennen, maar uiteindelijk is het natuurlijk een groot succes. In het derde seizoen leek het allemaal te eindigene, maar nu blijkt dat er toch nog een vierde seizoen in de pijplijn zit. Wat Ted dan gaat doen? Een vrouwenteam coachen.

De comedy, met in de hoofdrol Jason Sudeikis, hintte al enige tijd naar zo’n vrouwenteam, maar nu weten we dat dat ook precies is waar Lasso zich aan gaat wagen in dit vierde seizoen. In een interview met New Heights laat de acteur, die ook bedenker en schrijver van de serie is, dat weten. Het is vast geen toeval dat hij het nu noemt: Ted Lasso krijgt momenteel veel concurrentie van Severance als het gaat om wat de populairste serie op Apple’s streamingdienst is.