Deze series werden het vaakst illegaal gedownload in 2023

House of the Dragon was altijd de meest gepirate tv-serie van HBO, maar die is van de ‘troon’ gestoten. Het is natuurlijk -want ook een van onze favorieten dit jaar- The Last of Us, de HBO-serie gebaseerd op de geweldige games van Naughty Dog. Het is zelfs de meest gepirate televisieserie van heel 2023. Al waren er ook series van andere aanbieders die veelvuldig werden gedownload op de niet-legale wijze.

Move over, Game of Thrones TorrentFreak maakt bekend dat Game of Thrones eigenlijk altijd bovenin stond, maar daarna Wandavision en The Mandalorian de download-scepter zwaaiden. Daarna ging in 2022 House of the Dragon er met die scepter vandoor, die nu dus wordt doorgegeven aan een andere HBO-productie: The Last of Us. Toch blijft The Mandalorian van Disney+ wel om HBO heen hangen, want die staat op de tweede plek als het gaat om de meest gedownloade televisieseries van 2023. Daarna volgt een andere serie van Disney+ die dit jaar een nieuw seizoen kreeg: Loki. Er is echter nog een Star Wars-spin-off die hoge ogen gooide onder de illegale downloaders: Ahsoka, gevolgd door Disney+-serie Secret Invasion, dat weer een Marvel-show is.

Veel Disney+ en Apple TV

Je ziet het: HBO mag er dan met de winst vandoor gaan: nummer 2, 3, 4 én 5 zijn van Disney. Dat is opvallend, want Disney wordt vaak vooral gezien als een streamingdienst waarop je de klassiekers kijkt, maar de nieuwe content blijkt toch wel te scoren. Apple TV is voor sommigen een ver van hun bed show, terwijl je helemaal geen Apple-apparatuur nodig hebt om Apple TV te kunnen kijken. Veelbesproken, -bekeken en -gedownloade series aldaar zijn Silo en Monarch: Legacy of Monsters. Tulsa King van Paramount+ staat op de achtste positie, met op de negende positie The Boys-spin-off Gen V op Amazon Prime. Hekkensluiter is ook wederom Apple TV, namelijk Ted Lasso, de serie over een footballcoach die er nogal een eigenzinnige manier van doen op nahoudt.

The Pirate Bay Het is leuk om te zien dat series waar je ook echt met je collega’s over praat tijdens de lunch of op een verjaardag met je vrienden, ook die series zijn die veel worden gedownload. Het zegt ook veel over hoe ontzettend veel ze worden bekeken op streamingdiensten. Waar veel mensen aan het begin van deze eeuw volop illegaal downloadden, is dat door de komst van streamingdiensten wel iets minder gangbaar geworden. Je betaalt immers een tientje per maand en krijgt daarvoor veel content terug, die ook nog eens heel comfortabel is om te kijken: je hebt er goede apps voor, je hebt meteen de goede ondertiteling en veel mensen vinden de productie ook wel echt iets waard. Maar dat er wat minder focus ligt op illegaal downloaden is waarschijnlijk niet alleen door de komst van streamingdiensten gebeurd, maar ook door bijvoorbeeld wet- en regelgeving en sites als The Pirate Bay die negatief in het nieuws zijn geweest. Toch wordt er nog steeds veel op deze manier gekeken en daarom kunnen dit soort lijsten ook worden gemaakt. Of we de series in de lijst echter moeten feliciteren, dat is een tweede. Het geeft wel een interessant beeld van wat het meest populair is, en dat is iets waar streamingdiensten het vaak maar moeilijk mee hebben, aangeven wat er nu echt het meest populair is, al worden ook daar stappen in gemaakt. Hoewel Netflix, dat daarin stappen maakt, akelig afwezig is in deze torrentlijst. Komt het omdat meer mensen Netflix gewoon hebben, of heeft het toch niet echt hits gehad dit jaar? Waarschijnlijk een combinatie van die twee, dus hopelijk kan 2024 vooral op hitgebied wat verbeteren voor de Flix.