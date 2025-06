Star Trek: Strange New Worlds stopt na het vijfde seizoen

Stopt bij seizoen 5

Na seizoen 5 stopt het dus, wat betekent dat de makers nog veel tijd hebben om er een goed en gedegen einde aan te breien. Hoewel: komt er ook een einde aan iets van Star Trek? Het lijkt erop dat seizoen 4 uitkomt in 2026 en seizoen 5 dan met zes afleveringen zal afsluiten in 2027, dus je kunt nog wel even vooruit met de USS Enterprise, waarin we onder andereSpock (Ethan Peck), Kirk (Paul Wesley), Uhura (Celia Rose Gooding), Scotty (Martin Quinn) en Nurse Chapel (Jess Bush) kunnen zien.

Stopt het inderdaad in 2027, dan is dat precies vijf jaar nadat het begon. De makers zeggen: “Vanaf het allereerste begin heeft Strange New Worlds zich ten doel gesteld om te eren waar Star Trek altijd voor heeft gestaan: grenzeloze nieuwsgierigheid, hoop en het geloof dat een betere toekomst mogelijk is. We zijn Paramount+ zeer dankbaar voor de kans om onze missie van vijf seizoenen te voltooien, precies zoals we het voor ogen hadden, samen met onze buitengewone cast en crew. En aan de gepassioneerde fans die moedig met ons mee zijn gegaan op deze reis: BEDANKT. Met nog drie spectaculaire seizoenen voor de boeg om van te genieten, is dit avontuur nog lang niet ten einde.”

4 augustus seizoen 3

Het is nog lang geen tijd om te huilen dus, en dat is best slim: wetende dat er nog zoveel in het verschiet is, zorgt dat de klap van het stoppen toch wat minder hard aankomt.

Star Trek: Strange New Worlds seizoen 3 is vanaf 4 augustus te zien op SkyShowtime.

