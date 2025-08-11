Spot de vijand in de Spider-Man: Brand New Day-video

Tom Holland is zo’n acteur waarvan je weet: die is in het echt net zo vriendelijk als hij overkomt, dat moet gewoon wel. Sony heeft bedacht dat er al zoveel beeld van de beste man in Glasgow is gelekt, dat het net zo goed zelf met een behind the scenes-video kan komen. Die is er nu, en die laat Spidey in vol ornaat -en vol vrolijkheid- zien.

Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man is een van de beste uitvindingen van Marvel: hij is jong genoeg om ook de allerkleinsten aan te trekken, maar bijdehand genoeg om ook oudere kijkers te vermaken. Dat het mooie New York altijd de achtergrond is van zijn avonturen, maakt het ook een fijne filmfranchise om te bekijken. Dat we inmiddels al vrij veel Spideys hebben versleten, dat geeft niks. We zijn blij om te zien dat Tom Holland, die toch wel echt gemaakt lijkt voor de rol, terugkeert in Brand New Day, een eigen Spider-Man-film.

Eerder werd zijn pak al onthuld, maar nu zien we meer van hem: vooral hoe Tom Holland interactie heeft met fans op de set. We weten dat Mark Ruffalo ook in de film zit, maar als ‘zijn’ Hulk, al is die nog niet gespot op de set. Ook komt er een Spider-Punk-film van de makers van Spider-Verse. Genoeg van de spinnenman wat er nog aankomt, maar er is in deze ogenschijnlijk onschuldige ‘eerste dag op de set’-video ook al het een en ander te bespeuren: hints naar verschillende vijanden die Parker waarschijnlijk moet bevechten.