Seizoen 4 van The White Lotus speelt zich af in Frankrijk

La belle France: dat belooft de setting te worden van het vierde seizoen van de immens populaire HBO Max-serie The White Lotus. De serie, die een vakantiegevoel mengt met een soort whodunnit, speelde zich eerder af in Hawaii, Italië en Thailand. Nu is er dus gekozen voor Frankrijk.
Het derde seizoen verscheen eerder dit jaar op HBO Max, dus we moeten nog wel even op dat vierde seizoen wachten. Er is nog geen cast bekend, er is nog niet gefilmd, we weten alleen dat het land van brie en slakken het toneel wordt voor de nieuwe reeks. We denken lavendel-landschappen en het warme zuid-oosten van het land: de Provence dus, maar een specifieke plek is nog niet onthuld.
Het is nog niet bevestigd door HBO Max, maar Deadline schrijft dat de serie die kan op gaat. De serie wordt gemaakt door Mike White, bekend van onder andere School of Rock en Enlightened. Hij maakt, schrijft en regisseert de serie al sinds het begin. Wat zo geniaal is aan The White Lotus is een combinatie van dingen. Van de grappig klinkende introtune tot het feit dat er vaak heel weinig likeable personages inzitten: maar alles met de mooiste plekjes op aarde in de achtergrond. Het heeft een beetje crimi, een beetje humor en heel veel satire: je kunt je aan sommige personages heerlijk ergeren.
Ook is het opvallend dat de spanning niet zozeer draait om de moord die wordt gepleegd: vaak juist vooral om de menselijke interacties die soms behoorlijk ongemakkelijk zijn. En dat is vaak mede omdat er heel actuele onderwerpen aan bod komen, maar er ook in de achtergrond veel duistere thema’s voorbijkomen zoals kolonialisme, privilege en genderrollen.
En dat straks dus allemaal in Frankrijk. We zijn benieuwd wat er wordt gekozen qua cast, want vaak biedt de serie een interessante mix van castleden: bekende gezichten zoals Jennifer Coolidge en Aubrey Plaza komen voorbij, maar er zitten ook veel minder bekende acteurs in die in deze serie de kans krijgen om te laten zien wat ze in huis hebben. We zijn dan ook bekend waar ditmaal voor gekozen wordt. Stiekem hopen we op iemand als Taylor Swift (die ook in Amsterdam speelde) of Rihanna als grote verrassing uit de muziekwereld: in seizoen 3 zagen we Lisa uit Blackpink.
En het is de vraag of de immens bekende, Franse acteur Omar Sy er bijvoorbeeld een rolletje in krijgt, of wie weet een Marion Cotillard? Al is een jonge ster als Lea Seydoux ook een goede keuze. Wanneer het vierde seizoen The White Lotus verschijnt is onbekend, maar we schatten in dat het 2027 wordt.