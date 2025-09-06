Seizoen 4 van The White Lotus speelt zich af in Frankrijk

La belle France: dat belooft de setting te worden van het vierde seizoen van de immens populaire HBO Max-serie The White Lotus. De serie, die een vakantiegevoel mengt met een soort whodunnit, speelde zich eerder af in Hawaii, Italië en Thailand. Nu is er dus gekozen voor Frankrijk.

The White Lotus in Frankrijk

Het derde seizoen verscheen eerder dit jaar op HBO Max, dus we moeten nog wel even op dat vierde seizoen wachten. Er is nog geen cast bekend, er is nog niet gefilmd, we weten alleen dat het land van brie en slakken het toneel wordt voor de nieuwe reeks. We denken lavendel-landschappen en het warme zuid-oosten van het land: de Provence dus, maar een specifieke plek is nog niet onthuld.

Het is nog niet bevestigd door HBO Max, maar Deadline schrijft dat de serie die kan op gaat. De serie wordt gemaakt door Mike White, bekend van onder andere School of Rock en Enlightened. Hij maakt, schrijft en regisseert de serie al sinds het begin. Wat zo geniaal is aan The White Lotus is een combinatie van dingen. Van de grappig klinkende introtune tot het feit dat er vaak heel weinig likeable personages inzitten: maar alles met de mooiste plekjes op aarde in de achtergrond. Het heeft een beetje crimi, een beetje humor en heel veel satire: je kunt je aan sommige personages heerlijk ergeren.