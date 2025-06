Nieuwe trailer van Ironheart toont AI van de Marvel-serie

Jarvis was de AI van Iron Man, maar Ironheart heeft weer haar eigen AI en die haar kan helpen. Het heet N.A.T.A.L.I.E. en die moet de Marvel-held helpen in deze spin-off van Black Panther.

N.A.T.A.L.I.E.

Riri Williams gebruikt in deze serie wetenschap en een vleugje magie om haar pak te maken. Dit is ook precies wat haar anders maakt dan Iron Man. N.A.T.A.L.I.E. is een belangrijke assistent voor haar om meer dan alleen behulpzaamheid: het is gebaseerd op haar beste vriendin Natalie Washington, die is vermoord in een drive-by-shooting.

Haar grote vijand is The Hood en die lijkt een nare vorm aan te nemen in de serie, getuige de tweede trailer die van de reeks is verschenen. Riri Williams wordt gespeeld door Dominique Thorne, bekend van Black Panther en Marvel Zombies. Ze heeft met Robert Downey Jr. gesproken na de opnamen van de serie en hij is enthousiast. Het verschil tussen Ironheart en Iron Man is ook wel groter dan alleen de AI. Tony Stark is een miljardair, terwijl Riri arm is.