Netflix verlaagt abonnementsprijzen in tientallen landen

Netflix is al een tijdje onderwerp van discussie. De streamingdienst worstelt al jaren met de vraag of en hoe ze de tarieven van ‘s werelds populairste sVOD-service kunnen verhogen. Een prijsverhoging, eind 2021, viel bepaald niet goed en werd in no time afgedaan als ‘een foutje’. Lijnrecht tegenover de wens om meer omzet binnen te halen, staat de steeds sterker wordende concurrentie van diensten als Disney+, Amazon Prime etc. Meer concurrentie betekent doorgaans goed nieuws voor consumenten. Dat snapt Netflix ook en dus heeft de dienst deze week de abonnementskosten in tientallen landen verlaagd. Daarbij gaat het vooral om iets minder welvarende landen. Niet in ons deel van de wereld dus, helaas.

Mensen moeten kiezen, en kiezen dan niet altijd voor Netflix

Netflix merkt dat steeds meer abonnees, zeker in landen waar mensen minder te besteden hebben, keuzes moeten maken over welke streamingdienst(en) ze willen behouden (lees: kunnen betalen). Netflix valt in die landen vaker af dan de goedkopere concurrentie. Dat is op zich niet zo gek.

Dat heeft Netflix nu dus doen besluiten om in een hele sloot landen – meer dan 30 – de abonnementstarieven te verlagen. Met hoeveel? Dat hangt af van de (economische) situatie per land. Uiteraard zal ook de concurrentiepositie van Netflix daar invloed op hebben. Bij de landen waar de dienst de afgelopen weken goedkoper werd zitten onder andere: Egypte, Jemen, Jordanië, Libië, Iran, Kenia, Kroatië, Slovenië, Bulgarije, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Maleisië, Indonesië, Vietnam, Thailand en de Filippijnen.