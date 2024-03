Netflix verbergt meer dan 1100 titels aldus onderzoek van Streamwijzer

Volgens onderzoek van Streamwijzer blijkt dat Netflix meer dan 1.100 films en series achterhoudt voor Nederlandse kijkers wanneer hun accounttaal is ingesteld op Nederlands. Een eenvoudige verandering naar Engels kan het beschikbare aanbod met 16,3% vergroten, wat neerkomt op 776 extra films en 357 extra series. Dit aanzienlijke verschil wordt toegeschreven aan de beschikbaarheid van Nederlandse ondertiteling en nasynchronisatie.

Nadruk op beschikbaarheid van ondertiteling

Netflix legt een grote nadruk op de beschikbaarheid van ondertiteling en nasynchronisatie in verschillende talen, maar als een titel deze niet heeft in het Nederlands, wordt deze niet weergegeven voor Nederlandse kijkers. Dit leidt tot het verbergen van populaire Scandinavische series en zelfs Nederlandse titels voor Nederlandse abonnees.



Het onderzoek van Streamwijzer adviseert kijkers om hun accounttaalinstellingen te wijzigen naar Engels om toegang te krijgen tot een breder scala aan titels. Daarnaast wordt aanbevolen om te experimenteren met verschillende profielen en te zoeken naar titels in andere talen om meer verborgen content te ontdekken.

Meesterwerk van Sorjonen en Windkracht 10: Koksijde Rescue

Enkele opvallende titels uit het verborgen aanbod zijn onder meer de Finse misdaadfilm " Bordertown: Mural Murders " (Sorjonen) en het Zweedse vervolg "Long Live the Bonus Family". Opvallend genoeg bevinden zich ook Nederlandse titels in dit verborgen aanbod, zoals de door Nederlanders gemaakte korte animatiefilm "Cosmos Laundromat: First Cycle" en de Vlaams gesproken Belgische actiefilm "Windkracht 10: Koksijde Rescue"