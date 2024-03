​Dit geeft de gemiddelde Nederlander uit aan streaming

We houden van streamingdiensten en vraag de gemiddelde Nederlander of die een abonnement heeft op zo’n dienst en de kans is groot dat het antwoord ‘ja’ is. Maar hoeveel hebben we per maand over voor dat kunnen bekijken van White Lotus en Drive to Survive?

Streamwijzer deed onderzoek naar wat de gemiddelde Nederlander uitgeeft aan streamingdiensten en dat is vrij bescheiden. Heb je alle streamingdiensten, dan ben je daar meer dan 100 euro per maand aan kwijt, maar de gemiddelde Nederlander heeft twee tot drie streamingdiensten en spendeert 27,17 euro per maand aan al dat gestream. Het gros van de mensen geeft tussen de 10 en 40 euro uit per maand, blijkt na het ondervragen van 1654 mensen. 15 procent zit onder die 10 euro, terwijl een of op de twintig Nederlanders wel 60 euro per maand uitgeeft aan streamingdiensten.

De meeste Nederlanders hebben meer dan één streamingdienst. Het begon bij veel mensen allemaal redelijk onschuldig met een Netflix-account, maar inmiddels is er Videoland, Disney+, SkyShowtime, HBO Max, Prime Video en bijvoorbeeld Viaplay. Topdrukte dus, maar ook een reden voor veel mensen om de kabel ‘door te snijden’ en het gewone televisie-abonnement af te zweren. Een televisie-abonnement kost gemiddeld 23 tot 40 euro per maand: wat geven we eigenlijk uit aan al die streamingdiensten? Dat is nu bekend (voor wat betreft streamingdiensten die films en series streamen: muziekstreaming is niet meegenomen).

Welke streamingdienst vraagt op dit moment 20 euro per maand? Ik bedoel als Disney of Netflix dat vragen ben ik niet blij, maar die maken het wel waar en bieden heel veel aan. Viaplay niet. Die hebben al een enorm imagoprobleem en zitten in de hoek waar de klappen vallen.

Gemiddelde uitgaven aan streamingdiensten

De kans dat het gemiddelde bedrag wat we aan streaming uitgeven nog gaat stijgen is groot: in de Verenigde Staten geven mensen gemiddeld wel 70 euro uit per maand. Dat bedrag zien we Nederlanders niet heel snel halen, maar zeker omdat de prijzen van streamingdiensten ook maar blijven stijgen verwachten we zeker wel dat dat gemiddelde maandbedrag zeker nog omhoog zal schieten. Hoewel veel streamingdiensten vorig jaar hun prijzen omhoog hebben gedaan, is de verwachting dat dat dit jaar gewoon doorgaat met stijgen.

Netflix is ondertussen nog steeds druk doende met het bestrijden van gedeelde accounts, waardoor de verwachting groot is dat meer Nederlanders een eigen abonnement afsluiten, wat ook dat maandbedrag weer opvijzelt. Netflix is daarin nu nog alleen, maar HBO Max en Viaplay zouden dit ook van plan zijn. Kortom, het wordt in veel opzichten steeds duurder om veel streamingdienstabonnementen te nemen.