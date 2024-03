3-Body Problem, nieuwe serie op Netflix van de makers van GoT

Het is aftellen naar 21 maart, de officiële releasedatum van de nieuwe potentiële successerie 3 Body Problem. De serie is gebaseerd op de roman van Liu Cixin en is het eerste deel van de door hem geschreven trilogie. De serie staat overal al in de schijnwerpers. Vooral vanwege de makers, David Benioff en D.B. Weiss. Namen die tot de verbeelding spreken vanwege hun vorige mega-project, Game of Thrones.



De grote vraag is of de heren in een compleet nieuw decor er weer een spektakel van weten te maken. Bij Game of Thrones werden zo'n beetje alle records wel gebroken. De ruwheid van de serie zorgde er ook voor dat heel wat kijkers al na enkele afleveringen afhaakten. Er was geen compromis met GoT, geweld, sex en bedrog was onderdeel van het verhaal. Of dat compromis er wel is met de nieuwe serie 3 Body Problem gaan we snel genoeg zien.

The Three-Body Problem

The Three-Body Problem (officiële titel), vormt het eerste deel van een trilogie die zich uitstrekt over levens en dood op planetaire schaal en zelfs eeuwen en tijdperken overspant. Het roept Grote Vragen op en tracht ze te beantwoorden, waarvan de belangrijkste misschien wel is: Is het mogelijke dat in dit immense heelal beschavingen vreedzaam kunnen samenleven?

Er is ook een wetenschappelijke uitleg van het Three Body Problem: Het 'drie lichamen probleem' komt uit de natuurkunde. Het doel is om te vinden hoe drie dingen bewegen wanneer ze elkaar aantrekken met zwaartekracht. Het zou bijvoorbeeld het probleem zijn van de beweging van de Zon, de Aarde en de Maan. Fysici hebben geen algemene oplossing die altijd werkt.