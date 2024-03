Entrevías seizoen 3: de Spaanse serie die je echt moet kijken

Inmiddels staat de Spaanse dramaserie Entrevías (Wrong side of the Tracks), gecreëerd door David Bermejo al weer even op Netflix. In de serie Entrevías, vernoemd naar een arme wijk in Madrid, draait het vooral om Tirso Abantos, een nukkige en botte oude oorlogsveteraan en zijn geadopteerde en opstandige van Vietnamese afkomst kleindochter Irene. Tiros wil koste wat het kost Irene beschermen tegen drugshandelaren en haar criminele vriendje Nelson. Om dat voor elkaar te krijgen gaat hij een samenwerking een met de corrupte politieagent Ezequiel.

De serie onderscheidt zich vooral door een spannende verhaallijn en de authentieke weergave van het leven in de Madrileense wijk Entrevías. Een plek waar mensen worstelen met herkenbare sociale en financiële uitdagingen, wat zorgt voor een realistische beeld van het leven in Spanje.



De Netflix-serie, met in de hoofdrollen José Coronado als Tirso Abantos, Luis Zahera (Ezequiel) en Nona Sobo (Irene), begon op 1 februari 2022 op de Spaanse zender Telecinco en was gelijk een succes.



Entrevías seizoen 2

Seizoen 2 van Entrevías met een nagenoeg zelfde rolbezetting zorgde voor nog meer populariteit. In de eerste week op Netflix stond Entrevías gelijk in de top 10 van de best bekeken series. Een score van 83% op Rotten Tomatoes is veelzeggend. Seizoen 2 kende wel een aantal belangrijke plotwendingen met een cliffhanger waardoor je eigenlijk al wist dat er ook een derde seizoen aan zat komen.



Entrevías seizoen 3

Inmiddels is het zover en zijn we aanbeland bij seizoen 3 van Entrevías. Zonder daarvan al te veel weg te geven is de serie razend populair, mede door de rol van Jose Coronado, die opnieuw in de huid kruipt van de 'vriendelijke' Tirso Abantos. Het criminele leven in Entrevía is nu gecentreerd rond vier straten. Met wat nieuwe gezichten en een nog een nog spannender scenario ligt het ouderwetse 'bingen' voor het oprapen.



Voor wie de serie nog nieuw is, start niet gelijk met het kijken naar seizoen 3 en beslis daarna of je ook de twee eerder seizoenen gaat bekijken. Dat is echt zonde, want de 3 seizoenen zijn meer dan de moeite waard om allen opvolgend te kijken. Wie houdt van Spaanse series en weer eens iets anders wil dan de populaire Scandinavische thrillers is Entrevías echt een serie die moet gaan bekijken. Een aanrader dus.