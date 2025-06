Netflix Tudum: releasedatum Stranger Things-einde bekend

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery verschijnt op 12 december

We vinden het maar al te heerlijk om te kijken hoe Daniel Craig een markante detective speelt in Knives Out en dat belooft hij in Rian Johnsons nieuwe film dunnetjes over te doen. Benoit Blanc is terug voor zijn gevaarlijkste zaak ooit, maar verder weten we nog niks. Alleen wie er nog meer deel uitmaken van de cast, namelijk: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack en Thomas Haden Church. 12 december zien we het op de rode N.