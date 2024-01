​Netflix stopt in diverse landen met zijn Basic-abonnement

Netflix stopt in meerdere landen met zijn Basic-abonnement. Het goedkoopste abonnement, met advertenties, om Netflix te kijken verdwijnt daarmee. Het gaat om de landen Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit zijn landen waar wel een abonnement beschikbaar is met advertenties, waardoor dat waarschijnlijk een aantrekkelijkere optie wordt voor wie niet te veel wil betalen aan zijn streamingdiensten.

Netflix Basic In Nederland hebben we dat goedkoopste abonnement met reclame niet: wij kunnen kiezen uit drie abonnementen: Basic, Standaard en Premium. Basic kost 7,99 euro per maand en laat je op 1 apparaat tegelijk Netflix kijken en ook maar op 1 apparaat downloaden, waarbij de beeldkwaliteit HD is (720p). De beeld- en geluidskwaliteit is verder goed. Standaard biedt je voor 11,99 euro een ‘geweldige’ beeld- en geluidskwaliteit, met een resolutie van 1080p (full HD) en de optie om twee apparaten tegelijk te kijken en twee te kunnen downloaden. Premium à 15,99 euro is het duurste abonnement, hierbij kun je op 6 apparaten downloaden, 4 apparaten tegelijk kijken en is de beeld- en geluidskwaliteit het best. Er is ruimtelijke audio beschikbaar en de resolutie van Ultra HD (4K) en HDR. Netflix heeft nu gezegd dat het alleen het Basic-abonnement eruithaalt bij landen die ook een reclame-abonnement hebben, dus vooralsnog lijkt Nederland gewoon Basic te blijven houden. Ook duurt het nog wel even voordat Basic uit het VK, de VS en Canada verdwijnt: dit kwartaal blijft het nog, in het tweede kwartaal wordt het verwijderd (en in eerste instantie alleen in het VK en Canada).

Advertenties Amerikanen zullen er niet blij mee zijn: daar kost basic 11,99 dollar en is standaard 15,49 dollar per maand. Misschien dan toch maar naar reclame kijken, à 6,99 dollar per maand? Je bent daarin in ieder geval niet alleen: 23 miljoen mensen schijnen het reclame-abonnement van de Flix te gebruiken. Sowieso laat Netflix nog altijd groei zien: het laatste kwartaal van 2023 kwamen er nog 13,1 miljoen mensen bij, wat het totaal wereldwijde Netflix-abonnees op 247 miljoen brengt: en dat zijn alleen de accounthouders, dus niet de profielen. Het is de vraag of zo’n advertentie-abonnement ook snel naar Nederland zou komen, of dat Netflix het wel even zo wil houden met zijn basic-abonnement. We denken dat er wel een markt voor is, zeker omdat mensen toch steeds vaker de kabel doorknippen en alleen voor streamingdiensten gaan: dat kan maandelijks aardig in de papieren lopen als je er veel gebruikt. Een goedkoper abonnement van 6 à 7 euro per maand zou dan wel aantrekkelijker zijn, ook al dat betekent dat je 4 minuten per uur naar reclame moet kijken.

Streamingdienst met reclame in Nederland Tot nu toe is er nog geen internationale streamingdienst die het reclame-abonnement heeft aangedurfd in Nederland, hoewel Amazon Prime Video wel eens reclames voor eigen programma’s laat zien voordat je iets afspeelt. Disney+ zou met een reclame-abo willen komen in Europa, maar tot nu toe kun je in Nederland alleen het ene standaardabonnement zonder reclame kiezen, à 10,99 euro per maand. Het Nederlandse Videoland heeft wel al zo’n abonnement geïntroduceerd: het basis-abonnement van 4,99 euro per maand toont reclames.