Netflix stelt het beleid tegen wachtwoorddelen nog even uit

Misschien dacht je: hey, waar blijft Netflix met zijn nieuwe beleid tegen het delen van wachtwoorden: wel, het komt nog even niet. De streamingdienst heeft het besloten uit te stellen tot uiterlijk juli. Het is dus niet van de baan, maar het komt waarschijnlijk in juni. Het gaat hierbij wel om de Verenigde Staten: hoe het voor Nederland is, weten we niet.

Netflix delen

Netflix heeft deze week zijn aandeelhouders geinformeerd over zijn plannen en daarin stond dat het tarieven rekenen voor account delen wordt verplaatst van laat in Q1 naar Q2 in de Verenigde Staten. Het is te hopen dat dat ook voor Nederland geldt, maar dat is niet met 100 procent zekerheid gezegd. Het is namelijk wel in sommige landen al actief, zoals Nieuw-Zeeland, Canada, Portugal en Spanje. Daar ging het nieuwe beleid in februari in.

Het is heel tevreden over de resultaten in die landen. In Canada zijn er bijvoorbeeld al meer betalende abonnees bijgekomen. In Canada kost het 7,99 Canadese dollar meer om een persoon buiten je huishouden toe te voegen aan je account (dat is 5,44 euro). Het gaat daarbij om een maandtoeslag, dus elke maand betaald je 5,44 euro meer voor dat delen. Nu is dat gratis. Wel kost dat nog altijd minder dan een nieuw, eigen account te maken.