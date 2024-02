Netflix-kijktip: Griselda is een bijzonder waargebeurd verhaal

Sinds er geen Narcos meer is, missen we de verhalen over de Zuid-Colombiaanse drugsbaronnen. Gelukkig is er Griselda, waarin Sofia Vergara een vrouw speelt die ook wel de peetmoeder wordt genoemd: Griselda Blanco. Van de makers van.. juist, Narcos. Ze lijkt zo onschuldig naar Miami te komen, maar stiekem heeft ze dan al een kilo coke in haar koffer. En dat gaat, zoals het een maffiaserie betaamt, natuurlijk van kwaad tot erger.

Griselda

Griselda staat al even op Netflix, maar de streamingdienst gooit er zoveel marketingbudget tegenaan, dat we ons begonnen af te vragen of we inderdaad iets gemist hadden. Griselda is een serie waaraan duidelijk ook in productie het nodige geld is besteed en waarin Modern Family-actrice Sofia Vergara kan laten zien dat ze meer is dan een luide dramaqueen. Ze doet het goed, de rol van Griselda, al lijkt het ook wel een heel gave rol om te spelen. Enerzijds een angstige vrouw, maar bovenal de opperbaas. Een vrouw die klein begint, maar al gauw hoog spel speelt. En daarbij komen Hamletiaanse hoeveelheden mensen om.

Griselda bestaat uit 6 aflevering van elk een uur. We volgen hoe Griselda bij haar man weggaat, een kilootje coke in haar koffer meesmokkelt en vervolgens een drugsorganisatie begint te leiden vanuit Miami. Ze begint met een team van vooral vrouwen, maar al gauw moet ze zelfs andere groepen overnemen omdat ze simpelweg te groot wordt. Het is een enorm emotioneel verhaal, want dit is hoewel je dat niet zou verwachten zeker niet alleen een soort ‘high’ van succes. Griselda’s leven kende ook diepe dalen. Kende, want het is gebaseerd op een drugsbarones die echt heeft bestaan.