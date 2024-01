​Netflix-kijktip: Davidson is lekker zichzelf in Turbo Fonzarelli

Het was even zoeken naar een goede optie om te bespreken vandaag. The Trust: A Game of Greed was eigenlijk geen optie, want we hebben het na twee afleveringen afgezet. The Lift dan, een nieuwe actiecomedy met Kevin Hart? Helemaal afgekeken, maar niet Netflix kijktip-waardig. Maar gelukkig was daar Pete Davidson met Turbo Fonzarelli. Het is de Netflix-special van de comedian en het biedt een uurtje leven in de wereld van Davidson, en dat is heerlijk.

Pete Davidson: Turbo Fonzarelli

Pete Davidson is een bijzonder figuur. Dat hij een tijdje datete met Kim Kardashian maakt hem in sommige kringen weliswaar wat minder populair: hij lijkt er weinig door te zijn veranderd. Gelukkig maar, want deze comedian/acteur heeft een durf die niet veel mensen hebben. Hij durft dingen heel dichtbij te halen. Natuurlijk vertellen alle comedians wel persoonlijke verhalen, maar we hebben Pete in verschillende films en series, waaronder het prachtige The King of Staten Island een heel persoonlijk verhaal zien vertellen, maar ook recenter in het iets absurdere, maar nog steeds close-to-home zijnde Bupkis op SkyShowtime.

Hij durft heel open te zijn over zijn eigen gezinssituatie en dat is knap, zeker omdat zijn gezin het echt zwaar te verduren heeft gehad. Hij lijdt zelf al zijn hele leven aan de ziekte van Crohn. Nu kan hij, zo stelt hij ook in Turbo Fonzarelli, prima mee leven door goede medicatie, maar er zijn meer beproevingen die het gezin Davidson heeft moeten doorstaan. De dood van vaderlief bijvoorbeeld, die als brandweerman 9/11 niet overleefde. Iets wat veel Amerikanen sowieso heel persoonlijk nemen, en dat maakt het ook knap dat Davidson, die verder overigens niet graag aan allerlei interviews meedoet, dat hij dat toch ook vaak een rol laat spelen in zijn kunst.