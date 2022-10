Nieuwe Call of Duty-trailer vol celebrities gaat viral

Heel veel beroemdheden

Laten we beginnen met een uiteenzetting van de trailer, want het is een kleine aanslag op de zintuigen: mensen op vliegvelden, mensen die gewoon thuis zitten te gamen, een formule 1-coureur, en ondertussen dat ‘zingen’. De beroemdheden in de trailer zijn onder andere Lil Baby, Lando Norris, David Long Jr., Nuke Squad, Bukayo Saka, Kane Brown, Nicki Minaj en Pete Davidson. Een flink dure trailer dus, want deze beroemdheden zijn geen ultieme gamers die dit als vriendendienst doen. Het idee is dat iedereen over de hele wereld zijn eigen ‘squad’ vormt om de game te spelen. Dat is het: geen gameplaybeelden, geen details, dat was het.

De reacties erop zijn erg grappig. Zo wordt er onder de inmiddels 6,2 miljoen keer bekeken video gezegd door A Retarded Man: "This is the most how do you do, fellow kids? moment Cod has ever had.” (Dit is het meest ‘ how do you do, fellow kids?’-moment dat Call of Duty ooit had). 867 mensen geven de reactie van Jorge een duimpje, waarin hij schrijft: “Yep… Dit hadden jullie niet hoeven doen. Spaar je geld en steek dit in het ontwikkelen van de game.”