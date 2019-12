​Eerste beelden Narcos: Mexico seizoen 2 online verschenen

Eric Newman, de showrunner van Narcos , wil graag dat we begrijpen hoe het zit met het drugsgeweld in Mexico. Hoe zijn die kartels zo ontstaan? Dat is zijn reden om Narcos te maken, zo zegt hij tegen THR . “Je moet om dat te begrijpen weten hoe het allemaal begon. Dan leer je ook welke integrale rol Amerika hierin speelt.”

In februari gaat Narcos op Netflix weer verder. Tenminste, de spin-off, genaamd Narcos: Mexico gaat dan zijn tweede seizoen in. En in dat nieuwe seizoen moet Diego Luna steeds meer op zijn tellen gaan passen.

Hij neemt het nu over voor Operatie Layenda, waarin hij moet zien te zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn collega, ook daadwerkelijk worden gestraft. Hij blijkt het zelf overigens ook niet altijd volgens het boekje te doen, wat een hevige strijd tussen het gezag en de criminelen kan opleveren. Dit was waar Scoot McNairy’s personage, Breslin genaamd, zijn speech aan het einde van seizoen 1 mee eindigde:

Na vier seizoenen Narcos is Netflix voor het vijfde seizoen overgegaan op een Mexico-editie , waarin we naar de jaren ’80 teruggingen. Daarin volgden we Félix Gallardo van het kartel Guadalajara tegenover Kiki Camarena (Michael Peña), een DEA-agent. Het tweede seizoen van Narcos: Mexico toont Scoot McNairy’s personage, die een steeds grotere rol speelt naast Diego Luna, het hoofdpersonage. We wisten al dat we meer van McNairy konden verwachten, want in de laatste aflevering van het vorige seizoen werd hij onthuld als de Engelssprekende voice-over die het seizoen aan elkaar praatte.

"Wat er in het begin van de jaren 80 in Guadalajara gebeurde, was het begin. Het laatste moment voordat het allemaal werd verpest, uit de hand liep en uit elkaar viel. Wat er gebeurde in Guadalajara bracht het eerste kartel voort. Daaruit zouden anderen volgen. Het geweld en het geld en de drugs: ze exploderen. Het veranderde ook de DEA. Misschien heeft het ons wakker gemaakt, ik weet het niet. Maar het is waar het eerste schot werd gelost en waar de drugsoorlog begon. Daarna zou niets meer hetzelfde zijn. Hoe dat kan? We wisten dat we in oorlog waren. Nu was het onze beurt. Al snel zouden ze het weten, ze zaten er ook middenin. "

Kortom, Félix kan zijn borst natmaken. Dat merkt hij ook in het tweede seizoen, want zijn kartel zakt in onder zijn eigen zwaarte. Het feit dat het politieke klimaat verandert in Mexico, helpt daar niet bij.