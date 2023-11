Netflix: Deze films, series en documentaires verschijnen in november

Wintertijd is ingegaan, het is dus 's avonds eerder donker, de dagen worden korter, en dan breekt de periode aan waarin we wat meer voor de buis hangen. Dat doen we natuurlijk het liefst met een van onze favoriete streamingdiensten. Netflix, nog altijd de marktleider, heeft weer een mooie update klaarstaan die deze maand zal verschijnen.

Netflix series

We beginnen met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarbij je dan wekelijks moet wachten tot er een nieuwe aflevering beschikbaar komt.

In het oog springt deze maand natuurlijk de nieuwe serie van Ferry Bouman. Na het eerdere succes van Undercover is dit de prequel. Hierin zien we een jonge Ferry Bouman die probeert als beginnend xtc-producent voet aan de grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Samen met John, zwager Lars, Remco en Dennis neemt hij het op tegen drugsbaron Arie Tack en een beruchte motorclub om zijn plek aan de top te veroveren.

In het tweede seizoen van Dubai Bling is het tijd voor nieuwe relaties, nieuwe liefde en veel nieuwe drama als de favoriete vijanden van Dubai op een bijzondere manier uit elkaar gaan. Andere hoogtepunten deze maand zijn ondermeer: The Crown: Seizoen 6 deel 1, All the Light We Cannot See, Selling Sunset: Seizoen 7 en Squid Game: The Challenge. De volledige lijst van nieuwe series zie je hieronder: