Netflix’ aanpak van wachtwoorddelen werpt vruchten af

Netflix, de streaming videodienst van het eerste uur, heeft deze week haar meest recente kwartaalcijfers (Q3 2023) gepresenteerd (pdf). Wat daarin vooral opvalt is het feit dat de aanpak van het delen van accounts, het zogenoemde wachtwoorddelen, zijn vruchten begint af te werpen. In het afgelopen kwartaal heeft Netflix namelijk haar grootste aanwas van nieuwe abonnees gerealiseerd in meer dan drie jaar.

Bijna 9 miljoen nieuwe Netflixers in een kwartaal

In totaal kwamen er 8,76 miljoen nieuwe ‘flix-abonnees’ bij. De laatste keer dat er in een kwartaal meer nieuwe abonnees werden verwelkomd, was in het tweede kwartaal van 2020 (+10,1 miljoen). Dat was aan het begin van de coronapandemie, toen bijna de hele wereld noodgedwongen binnen moest blijven en mensen massaal naar andere vormen van (vrijetijd)besteding zochten. Streaming diensten – en niet alleen Netflix – profiteerden daar toen massaal van.

Aanpak wachtwoorddelen heeft effect

Zoals gezegd lijkt het er op dat het aanpakken van het wachtwoorddelen Netflix geen windeieren legt. Op zich was dat ook wel te verwachten. Natuurlijk is het voor Netflix liefhebbers die jarenlang hebben meegelift op een abonnement van anderen vervelend dat ze nu meer moeten betalen omdat ze een eigen abbo moeten nemen. Het is vooral wrang dat Netflix het delen van abonnementen jarenlang zelf aanprees. Je kon zo met drie man één Netflix abonnement gebruiken en per persoon met 67% korting van de films en series genieten.

Dat kan nu dus niet meer. En hoewel het niet verwachten kan worden dat daardoor iedere ‘meeliftende Netflixer’ nu zelf een abonnement neemt, is het ook onzin om te denken dat al die ‘delers’ Netflix dan helemaal de rug toekeren. Het feit dat Netflix dit jaar over de eerste drie kwartalen al meer dan 16 miljoen nieuwe betalende abonnees heeft mogen verwelkomen, levert daarvoor het bewijs. Met name in het tweede en derde kwartaal zag de streamingdienst de procentuele stijging van het aantal nieuwe abonnees flink groeien. Ter vergelijk: in 2022 wist Netflix, over het hele jaar, amper 9 miljoen nieuwe abonnees te strikken. Dit jaar streeft het af op meer dan 22 miljoen, als de toenemende groei ook maar enigszins doorzet.