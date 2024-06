Ja, The Man with 1000 Kids gaat over een Nederlander

Vaak beginnen mensen bij meer dan 3 kinderen al te verzuchten: jeetje, wat veel. Moet je nagaan als je er niet 4 hebt, maar 1000. Gelukkig hoeft ‘The Man with 1000 Kids’ geen alimentatie te betalen of actief voor zijn kinderen te zorgen. Zijn verhaal (wat natuurlijk eigenlijk vooral het verhaal van de vrouwen en kinderen is) is op Netflix in een documentaire gegoten en die verschijnt volgende week. De trailer is alvast… onheilspellend.

The Man with 1000 Kids

Het verhaal gaat om Jonathan M, een spermadonor wiens bizarre situatie in deze driedelige documentaireserie uiteen wordt gezet. M. heeft het echter zelf zo ver laten komen. Hij deed het namelijk niet bepaald via officiële wegen (dan zouden zijn daden waarschijnlijk ook nooit plaats hebben kunnen vinden). Deze YouTuber nam contact op met koppels die een kind wilden en stelde zich dan voor als mogelijke spermadonor. Met succes: de beste man is sowieso de vader van 550 kinderen. Maar, en dat is misschien nog vreemder: dit was zijn werk.

Op Netflix zie je binnenkort dus hoe dat allemaal zo heeft kunnen gebeuren bij deze man die inmiddels al jaren niet welkom is om spermadonor te zijn in Nederland. De regie wordt gedaan door Josh Allott. The Man with 1000 Kids is vanaf 3 juli te zien op Netflix.